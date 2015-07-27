Алматы и Пекин учли собственные интересы, готовясь к Олимпиаде-2022 – генсек МОК

Талгат Садыков
Руководитель олимпийского движения прокомментировал предстоящее 31 июля объявление хозяина будущих Игр в специальном заявлении, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Открывая в пятницу знаменитый конверт, чтобы объявить город-организатор Зимних Олимпийских игр-2022, я буду испытывать не меньшее любопытство, чем все те, кто будет за мной наблюдать, - заявил Томас Бах. - Никто не может назвать победителя заранее, но мы можем не сомневаться в том, что это решение в течение многих лет будет оказывать влияние на один из двух очень разных городов: Алматы в Казахстане и Пекин в Китае.

Любой город, выбранный МОК, станет «первым» в олимпийской истории. Алматы станет первым организатором Олимпийских игр в своем регионе, Пекин будет первым городом, принявшим как летние, так и зимние Игры.

Алматы и Пекин начали процесс соревнования за право проведения Игр до того, как МОК одобрил «Олимпийскую повестку дня 2020» (пакет предложений по реформе системы, меняющей процесс отбора городов-организаторов Олимпийских игр).

Оба кандидата 2022 года воспользовались свободой действий, предусмотренной «Олимпийской повесткой дня 2020», чтобы усовершенствовать свои планы, касающиеся Игр, и сократить расходы.

Оба города будут в большой степени опираться на уже существующие объекты. Алматы сможет воспользоваться своими высококачественными сооружениями для зимних видов спорта, включая известный комплекс Медеу, где были установлены многочисленные мировые рекорды. Пекин сможет повторно использовать объекты Олимпийских игр 2008 года, включая культовый стадион «Птичье Гнездо». Оба города определили для всех постоянных площадок способы использования Олимпийского наследия после Игр с тем, чтобы гарантировать, что связанные с Играми капиталовложения будут еще многие годы приносить пользу стране.

Оценочная комиссия пришла к выводу, что как Алматы, так и Пекин способны организовать успешные Игры. Я не могу предугадать, кто станет победителем. Но я могу с уверенностью сказать, что среди наблюдателей будут находиться представители городов, которые уже подали заявки на проведение Игр 2024 года - этот список включает Бостон, Будапешт, Гамбург, Париж и Рим, а также других городов, рассматривающих возможность подачи заявки.



Поэтому я с нетерпением ожидаю и предвкушаю открытие этого Олимпийского конверта, которое состоится вскоре".

