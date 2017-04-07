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​Алматы и Токио: связи крепнут
Уак Манбетеев

Стороны обсудили вопросы сотруд­ничества в инвестиционной и торгово-экономической сфере и наметили план взаимодействия в области развития городской среды. Мэр Токио отметила высокий уровень проведения Всемирной зимней Универсиады в Алматы, а также выразила уверенность в успехе Международной выставки EXPO 2017 в Астане.

– Мне довелось побывать в Алма­ты, город произвел на меня приятное впечатление, с ним у меня связаны самые теплые чувства. Думаю, что ваш визит придаст новый толчок в укреплении наших взаимоотношений, – отметила госпожа Койке.

На встрече с председателем правления компании Tokyo Seiko MFG Шигето Танакой были обсуждены детали реализации второго этапа проекта по строительству метизного завода Tokyo Rope Almaty в индустриальной зоне Алатауского района. Запуск первого японского завода по произ­водству стальных изделий в Алматы компании Tokyo Rope состоялся в ходе телемоста из Японии с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева в нояб­ре прошлого года.

В ходе встречи с руководством The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG, входящего в число 10 лучших банков в мировом рейтинге, Бауыр­жан Байбек заручился поддержкой крупнейшего финансового конгломерата в реализации совместных проектов в Алматы.

По итогам посещения Токийского центра управления дорожным движением Центром развития Алматы будут проведены аналитические расчеты возможности создания аналогичного центра управления городским трафиком в рамках проекта «Смарт сити». В свою очередь холдингом «Алма­ты Су» совместно с компанией YYS International Pte будет рассмотрена возможность локализации производства коагулянтных гранул по очистке воды.

Алматинская делегация также посетила офис MitsuiCo., являющийся одной из наиболее диверсифицированных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг, а также ознакомилась с деятельностью исследовательского центра сейсмо­логии компании Shimizu. 

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