​«Алматы Марафон» бежит наперегонки со временем

Новинки от организаторов

Каждый год «Алматы Марафон» привносит что-то новое, удивляет участников мягкой, назревшей корректировкой правил или необходимыми техническими усовершенствованиями. Однажды любители здорового образа жизни узнали, что их результаты прямо в штаб соревнований будут передавать чипы, в другой прекрас­ный день все тысячи участников состязаний, вне зависимости от занятого места, стали получать памятные медали марафона. А недавно по просьбе ветеранов оздоровительного бега, которую, кстати, озвучила газета «Казахстанская правда», организаторы настоящего праздника стали не только определять абсолютных победителей марафона, но и отслеживать результаты сильнейших в различных возрастных группах. А то ведь 60-летним бегунам за 30-летними было не угнаться, а потому и на пьедестал почета невозможно попасть.

Прошедший 23 апреля 6-й «Алма­ты Марафон» внешне мало чем отличался от предыдущих, отыскивать новинки года в круговерти событий было непросто, да и накладно по времени. Но о некоторых из них журналисты, работавшие на старте (парк Первого Президента Казахстана), на самой дистанции и на финише пробега (Центральный стадион Алматы), узнали за пару дней до начала состязаний. Обо всех новос­тях нам, как обычно, рассказали директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева и представители фирм и компаний, ставших спонсорами и партнерами традиционных благотворительных соревнований.

Так чем же особенно запомнится легкоатлетический праздник 2017 года?

– Мы каждый год, учитывая замечания и пожелания участников соревнований, стараемся привносить что-то новое, – подтвердила Салтанат Казыбаева. – Всех участников 6-го марафона порадует такая новинка: они смогут зафиксировать свои результаты на финишерской медали, причем не уходя далеко от места финиша. Для этого нужно подойти к открытому здесь пункту гравировки медали и за символическую плату в 500 тенге получить соответствующую истине красивую, каллиграфическую надпись – свои фамилию, имя и показанный результат. Для кого-то эти минуты и секунды сразу будут личными рекордами, кто-то оставит медали с обозначением показанного времени на долгую память. А для кого-то, возможно, скромные цифры на медали станут началом пути в большой спорт.

Многие международные марафоны практикуют объединения элитных бегунов в отдельные группы. Это чаще всего профессиональные спортсмены, которые имеют большие шансы победить и показать при этом отличные результаты. Организаторы алматинских стартов тоже выделили 15 сильнейших марафонцев. Это те бегуны, которые в течение пос­ледних 3–4 лет показывали на полных марафонах соответствующие требованиям результаты. Среди таковых, например, оказались известный в недалеком прошлом велосипедист из профессиональной команды Astana Pro Team Сергей Яковлев, триатлонист из сборной Казахстана Павел Артюшенко, победители прошлых марафонов, а также несколько иностранцев. Все они бежали в майках со специальными номерами, с фамилиями участников и названиями их стран на спине.

Шестой благотворительный марафон стал символическим по порядковому номеру. Организаторы выбрали 6 коррекционных детских учреждений, в которых обучаются ребятишки с ограниченными возможностями. У всех различные невзгоды: у кого-то – по нарушению зрения, у кого-то – с проблемами слуха и речи, опорно-двигательного аппарата. Всего в этих 6 учреждениях обу­чаются более полутора тысяч детей, нуждающихся в спортивном инвентаре и обустройстве игровых площадок. После марафона деньги, собранные в качестве вступительных взносов, пойдут как раз на эти цели.

Уже в нынешнем году, готовясь к «Алматы Марафону», будущие соискатели наград участвовали в общественных бесплатных тренировках с профессиональными специалистами легкой атлетики на территории парка Первого Президента Казахстана, а также в двух серьезных стартах – Зимнем забеге (февраль) и Весеннем забеге (март).

Главная дистанция воскресного дня – 42 км 195 м – пользуется небывалой популярностью у бегунов-марафонцев. Помимо 15 элитных участников на сложнейшую трассу решили выйти тысяча (!) желающих покорить эту дистанцию. А остальным просто номеров не хватило. Один из банков, являю­щихся генеральным партнером «Алматы Марафона», учредил денежный приз победителям и призерам самого сложного забега в абсолютном первенстве. Его размер – 1 600 000 тенге.

Новации от спонсоров

Еще один рекорд 2017 года. На старт соревнований заявились 80 команд, решивших выступить в экидене. И в немалой степени это эстафетные команды, предс­тавляющие коллективы спонсоров и партнеров марафона. Они усиленно готовились к старту, прикидывали свои возможности, а на предстартовой пресс-конференции смело заявили о том, что непременно победят в этом виде программы. Даже немного поспорили на этот счет прямо на глазах у журналистов, похвастав о том, какие в их командах будут сильные бегуны. Почти у всех команд к стартам готовились и первые руководители, оказавшиеся, как на подбор, довольно спортивными и умеющими повести за собой слаженные коллективы.

Одна из самых дружественных компаний взяла на себя непрос­тую процедуру регистрации участников «Алматы Марафона». Причем не только в Алматы, но и в других регионах Казах­стана. У этого партнера сейчас 87 магазинов по всей республике, и их сотрудники помогали всем желаю­щим не только проходить регистрацию, но и оплачивать стартовые взносы. В этих торговых точках в процессе развернутой мощной информационной поддержки марафона проводилось консультирование желающих бежать различные дистанции (3 км, 10 км, 21 км, 42 км 195 м), даже на сайте известной торговой марки и в соцсетях все последние месяцы шла агитация соотечественников активнее включаться в число поборников здорового образа жизни и принять участие в «Алматы Марафоне».

Давно на сторону любителей оздоровительного бега встала и компания, производящая ­питьевую бутилированную воду, соки и другие напитки. Она помогает спортсменам сохранить на дистанции силы, энергию, мощь движения и вместе с тем побеж­дать в соревнованиях, добиваясь наивысшего результата. На протяжении всех маршрутов, а также в местах стартов и финиша были организованы точки с выдачей воды. Общий объем бесплатно предоставленной воды составил более 30 тонн. Сотрудники компании сами поработали на марафоне волонтерами, разливая воду в стаканчики и передавая их бегущим к победе людям. Да и в самом забеге приняла участие партнерская команда, принявшая в свои ряды известных спортсменов, блогеров и атлетов-паралимпийцев. В день соревнований эта компания, помимо всего прочего, организовала сбор пустых пластиковых бутылок на всей марафонской дистанции и утилизировала отходы, а также установила специальные мусорные баки для сбора использованной посуды в зоне финиша. Представительница оператора минеральной и столовой воды так и сказала: «Мы дадим возможность каждому участнику марафона внести свою лепту в укрепление «зеленой» культуры Алматы».

Поддержку марафону вновь оказали известные в мире индустрии красоты производители косметической продукции. Они заодно поучаствовали и в соревнованиях, выставив две команды по экидену и позвав более 20 сотрудников из разных стран, чтобы те сами мог­ли поучаствовать в «Алматы Марафоне». Ну и, конечно же, победителям и призерам компания приготовила свои призы, входящие в линейку их продукции по уходу за лицом.

Одним словом, традиционные спонсоры и партнеры и на этот раз приготовили участникам марафона свои подарки, взялись за оказание медицинских и иных услуг.

На старт соревнований, напомним, вышли более 13 тыс. алматинцев и гостей города, в том числе граждане 38 государств. И каждому этот день запомнится на долгие годы.