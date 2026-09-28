Алматы официально получил статус спортивной столицы СНГ

Церемония вручения сертификата стала одним из ключевых событий в рамках реализации статуса Алматы как спортивной столицы СНГ в 2026 году

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Алматы официально получил сертификат, подтверждающий статус «Спортивная столица Содружества – 2026», передает Kazpravda.kz со ссылкой на городское Управление спорта

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов и руководитель Управления спорта Алматы Дархан Нурханулы.

Статус спортивной столицы Содружества подчеркивает вклад мегаполиса в развитие спорта, проведение крупных международных и национальных соревнований, а также укрепление сотрудничества между странами СНГ в спортивной сфере, подчеркнули в управлении.

Как отметили организаторы, в течение года в Алматы проходят международные и республиканские турниры, массовые спортивные мероприятия и реализуются проекты, направленные на развитие физической культуры и популяризацию здорового образа жизни.

Церемония вручения сертификата стала одним из ключевых событий в рамках реализации статуса Алматы как спортивной столицы СНГ в 2026 году, добавили в пресс-службе.