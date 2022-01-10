Общество Алматы оправляется после трех страшнейших дней – обзор Галия Шимырбаева

Алматы, пережив три страшных дня, понемногу приходит в себя. Людей все еще просят не выходить на улицу, но жизнь налаживается. Один за другим открываются магазины, почти полностью сожженный государственный телеканал АО «РТРК «Казахстан» уже 8 января возобновил свою работу.



«Магнумы» откроются по мере обеспечения вооруженной охраной



Самыми первыми подверглись нападению два «Магнума» – по улице Толе-би (угол Шарипова) и в микрорайоне «Тастак». Вначале это происходило, по словам PR-менеджера торговой сети «Магнум» Дмитрия Шишкина, не массово: увозили по несколько тележек товара, но потом пошли массовые ограбления, когда стали выносить все, включая торговое оборудование. Были инциденты, когда мародеры пытались напасть на охрану, но администрации торговой сети удавалось вовремя вывести людей из опасной для жизни зоны.



– Президент Казахстана в своем обращении от 7 января сказал, что все замеченные в мародерстве будут наказаны, – сказал Дмитрий Шишкин. – Когда ситуа­ция стабилизируется и правоохранительные органы начнут проводить расследование, мы обязательно передадим им все имеющиеся у нас видео и фото, где зафиксированы все факты мародерства.



Он сообщил также, что сейчас ситуация с обеспечением населения продуктами питания налаживается. Единственная проблема – это отсутствие в регионе Интернета, от которого зависит работа крупных поставщиков, продолжает Дмитрий Шишкин. Но в целом поставки более или менее стабильны по всей стране, кроме Алматы, где начиная с 5 января 15 филиалов были разгромлены полностью, 11 пострадали частично. Всего, напомним, здесь имеется 68 филиалов торговой сети «Магнум».



– Понимая нашу значимость – людям нужно покупать продукты, собрав все свои резервы, 7 января мы возобновили работу двух филиалов: один на проспекте Гагарина (угол Левитана) и один с выездом на Талгарскую трассу в микрорайоне «Думан». 8 января открыли еще два магазина – в мик­рорайоне «Орбита», другой – на Рыскулова – Джангильдина, 9 января по мере обеспечения воору­женной охраной заработают больше половины наших филиалов. С понедельника, надеюсь, откроем все остальные уцелевшие филиалы, – продолжает PR-менеджер. По его словам, пока, конечно, есть проблемы с подвозом свежих продуктов – мяса, хлеба, молока, овощей и фруктов. Они есть, но в ограниченном количестве, с остальным ассортиментом – примерно 15 000 наименований – все в порядке. В Нур-Султане работают почти все филиалы, их там 48. До 8 января семь из них не работали по техническим причинам: если в течение 72 часов нет доступа к Интернету, то кассовое обслуживание блокируется. Но Глава государства обещал, что ситуация с Интернетом будет постепенно улучшаться, поэтому есть надежда, что в регионах работа с крупными поставщиками нормализуется. Союз торговых сетей Алматы сообщил в своем релизе от 6 января, что сеть магазинов «Технодом» в Алматы потеряла порядка 5,5 млрд тенге, «Сулпак» – 5,5 млрд тенге. Что касается торговой сети «Магнум», то Дмитрий Шишкин сообщил, что сумма ущерба, нанесенного мародерами, по состоянию на 7 января оценивается примерно в 8,5 млрд тенге, с НДС – 10 млрд тенге.



– Не только мы, все крупные торговые сети в Алматы понес­ли очень серьезные потери. Товары из большинства магазинов в центре города вынесены полностью, – сказал он. – Мы надеемся, что наряду с малым и средним бизнесом государство окажет поддержку и крупному бизнесу тоже.



ТРК «Казахстан» выгорел почти полностью



– В СМИ в эти смутные дни прошла информация о том, что сгорел золотой фонд национальной киностудии – АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова. К счастью, эта информация оказалась фейковой. Территория «Казахфильма» в целости и сохран­ности, – сообщил пресс-секретарь «Казахфильма» Бауржан Усенов. – С охраной мы связываемся каждые полчаса, у нас все в порядке, ничего не сгорело, золотому фонду ничего не грозит. Предполагаю, что нас перепутали с телеканалом «Казахстан», чей фонд после захвата террористами действительно сгорел.



Куан Нуракынов, журналист телеканала «Казахстан», рассказывает: «Когда начался митинг на площади, мы каждый час выходили в прямой эфир. Последний из них состоялся в 12.00 5 января, тогда все еще было спокойно, толпы не было, по кругу ходили буквально несколько человек. Разношерстная толпа появилась после нападения на акимат со стороны площади Назарбаева. Примерно в 16.00 начались поджоги, это было видно из окна нашего офиса. Когда пошел дым из акимата, я направился в ту сторону. Оператора с собой не было, я решил зафиксировать на телефон. Там расхаживали непонятные люди (это были не казахи, примерно 18–20 лет), в бронежилетах и касках, в которых обычно ходят полицейские и военные. Говорили они на непонятном языке, глаза у них, как мне показалось, были какие-то стеклянные. Снимать ни я, ни кто другой не смогли, потому что, увидев камеру, они начинали звереть. Это было страшно».



– Пожар у нас шел три дня начиная с 5 января, – сообщила директор алматинского филиа­ла АО «РТРК «Казахстан» Сауле Жиреншина. – 6 января поздно вечером вроде его потушили, но 7-го снова все загорелось, но это уже был не поджог, а остатки первого пожара, который начался 5 января. Мародеры забрали все, даже неработающие камеры. На следующий день мы нашли две студийные камеры брошенными в арыке поблизости. Все, что можно было вытащить, мы вытаскивали прямо из огня. Больше всего я боюсь за наш золотой фонд, он час­тично сгорел, частично покрыт толстым слоем сажи. На сегодня у нас осталась одна целая камера, и то случайно. Оператор, который возвращался вечером 5 января со съемок, увидев заваруху на площади Республики и разъяренную толпу во дворе телеканала, увез камеру домой. Если говорить о последовательности событий, то я должна сказать, что погромы на телеканале начались не сразу. Когда охраняющий РТРК «Казахстан» полицейский бросил пост где-то после обеда, мы закрыли здание алматинского филиала. Митингующие несколько раз пытались к нам прорваться, стучали, кричали, лезли в окна. Напор был столь большой, что, сломав примерно в 16.00 ворота со стороны улицы Желтоксан, они ворвались во двор телеканала и начали рыскать везде. Я решила выйти на переговоры к ним, чтобы попросить их ничего не ломать из нашего имущества. Среди пятерых активистов, которые зашли в здание телеканала, были два известных мне человека, это были вполне адекватные люди, с которыми можно было еще разговаривать. Когда мы им сказали, что у нашего филиала нет прямого эфира, они потребовали, чтобы мы записали их обращение на камеру и отправили в столицу в наш головной офис. Что мы в общем-то и пытались сделать. Но так как Интернета не было, это нам не удалось. После этого представители митингующих ушли, а после 7 вечера к нам пришли совсем другие люди, от них мирной демонстрацией и не пахло. Они зашли в каждый кабинет, все, что можно было утащить, утащили, все, что можно было разрушить, разрушили. В своем кабинете я нашла потом их «орудие труда» – огромный топор. Как сказали коллеги, ворвавшись к нам разъяренной толпой, они сначала тоже требовали прямого эфира, а потом начали погром, разбили бюсты выдающихся людей, снесли музейную выставку на первом этаже! Сама я с ними лицом к лицу не сталкивалась, вместе с другими сотрудниками уже успела выехать с работы. А тем десятерым сотрудникам, которые еще оставались в филиале телеканала, попало. Когда они попытались вступить с ними в диалог, то получили повреждения, кто легкой, кто средней тяжести. После погрома воинствующая толпа устроила пожар в четырех наших студиях. Я до утра была на связи с нашими сотрудниками, ради безопас­ности просила их разойтись по домам. Но они, увидев пожар, вернулись назад. Пока я вызывала пожарную службу, ребята пытались сами как могли потушить огонь. А пожарные в эту ночь с 5 на 6 января так и не смогли к нам приехать, потому что их машины по дороге переворачивали и поджигали, а самих сотрудников избивали. Когда заработает телеканал? Мы, в принципе, уже работаем. Взяли камеру в аренду и уже отправляем сюжеты для новостей в головной офис. Сейчас это очень важно, зритель должен знать информацию от первоисточников. Пользуясь момен­том, хочу поблагодарить всех сотрудников, которые три дня боролись с пожаром, если бы не они, то здание РТРК «Казахстан» сгорело бы полностью, поэтому я бесконечно горжусь этими ребятами – Муратбеком Жунисом, Айдыном Бекбосыновым, Аханом Толегеновым и другими.



Не поддавайтесь эмоциям!



Досхан Жолжаксынов, народный артист РК:

– Я, как любой гражданин Казахстана, оглушен тем, что прои­зошло в стране, и единственное, к чему я хочу призвать всех казахстанцев, – к сплоченности и единству. Разбираться, как и почему это случилось, будем потом. А сейчас всем нам, особенно молодежи, надо быть бдительными, рассудительными, не давать волю эмоциям, прислушиваться к мнению более опытных и компетентных людей.



Толепберген Байсакалов, популярный киноактер:

– Я был свидетелем первых часов митинга на площади, куда в числе других алматинцев пришел поддержать требования жанаозенцев. Там поначалу звучали очень правильные мысли, они касались жизни каждого из нас: приостановить рост цен на продукцию, на газ и так далее. Был такой маленький человеческий момент, который был похож на просветление, это когда власти и народ сплотились: полицейские, спецназовцы и военные начали складывать щиты и брататься с митингующими. На долю секунды вспыхнула надежда, что теперь-то уж мы все заговорим на одном языке. А потом что-то пошло не так, появились провокаторы, и это было ужасно: взрывы у акимата, крушение, люди уже не слышали друг друга, хлопки, паника, ор. Что я могу сказать, когда я увидел начало этого ада своими глазами? Берегите друг друга, будьте внимательными, не поддавайтесь эмоциям. Сейчас очень много провокаций, очень боюсь, что завтра вместе с виновными пойдут как обвиняемые и невиновные люди тоже.



Рустем Абдрашов, кинорежиссер:

– В первые дни, когда народ вышел на площадь в мирном шествии в поддержку жителей Жанаозена, я, как и многие другие, поддержал звучавшие там требования.



Но потом, когда митинг перерос непонятно во что, этим воспользовались деструк­тивные силы. В дальнейшем, я надеюсь, то, что случилось, станет большим уроком для всех – и для народа, и для властей, допустивших в чем-то системную ошибку. Одна из таких недоработок – недостаток патриотизма у молодых. Среди них были те самые манкурты, так называемое потерянное поколение, которое поддалось чужому влиянию. В трудную для страны минуту они кинулись мародерствовать, избивать сотрудников пожарной и скорой помощи. Ситуация показала, что без выстраивания диалога между народом, властью

и оппозицией, появления какого-то общественного договора и умения наконец слышать друг друга нам уже не обойтись. Находиться в такой ситуации, какая сложилась сейчас, ужасно. Живем так, как будто война началась. Но я надеюсь, что мы все-таки найдем в себе силы навести порядок в своем доме во имя наших детей и будущего, по-другому нельзя – на весах наша независимость и наше общее будущее. А правда рано или поздно выйдет наружу. Сейчас нам нужно просто набраться терпения и благоразумия.