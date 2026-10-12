Алматы передал Хиве титул Молодежной столицы тюркского мира

Фото: МКИ

В Хиве (Узбекистан) состоялась церемония открытия проекта «Хива - Молодежная столица тюркского мира - 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, эксперты, общественные организации, предприниматели и молодежные активисты стран Организации тюркских государств (ОТГ).



Программа направлена на укрепление связей между молодежью тюркских государств, развитие предпринимательства и инноваций, а также продвижение экологического образования и принципов устойчивого развития.



В рамках проекта запланированы Форум молодых лидеров и Форум молодых предпринимателей. Участники представят стартап-проекты и бизнес-идеи международным экспертам и инвесторам, обсудят актуальные вопросы молодежной политики и развития экологических инициатив.



Особое внимание будет уделено обмену опытом и выработке совместных решений, направленных на расширение возможностей молодежи и укрепление регионального сотрудничества.



В 2025 году Молодежной столицей тюркского мира был Алматы. В течение года в городе состоялись международные мероприятия, в том числе III Программа молодежного обмена, встреча молодых лидеров и предпринимателей, культурный фестиваль Turki Fest Almaty-2025 и Международный фестиваль Жайдарман TURKI CUP-2025.



Проведение мероприятий в рамках данного статуса способствовало укреплению международных контактов, обмену опытом и развитию сотрудничества между молодежью тюркских государств. В 2026 году эстафету принимает Хива, где продолжится работа по развитию молодежного взаимодействия и поддержке совместных инициатив.