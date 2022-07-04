Здравоохранение
Алматы перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Елисеева Екатерина
корреспондент

По данным матрицы оценки эпидситуации в Казахстане, Алматы перешел в "желтую" зону, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК.

"Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля, город Алматы перешел в "желтую" зону. Остальные регионы находятся в "зеленой", - говорится в информации.

Ранее стало известно, что в Казахстане снова вводят ограничения из-за COVID-19.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза.

Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад.

Независимо от зоны эпидемиологического риска, рекомендовано ношение масок в авиа и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

Также резкий рост заболеваемости отмечается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии.

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