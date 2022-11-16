Фото Владимира Заикина/Time.kz
Президент , Экономика

"Алматы попал в "ловушку средних доходов" – президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Алматы по праву олицетворяет нашу священную Независимость. Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем", - сказал президент.

Как он отметил, основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города.

"Между тем сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую "ловушку средних доходов", для выхода из которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий", - заявил глава государства.

Также он отметил, что необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.

"В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий "Алатау". Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест", - добавил Токаев.

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