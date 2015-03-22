Алматы празднует Наурыз

Празднование "Наурыз мейрамы" в Алматы проходит в Центральном парке культуры и отдыха. С праздником горожан и гостей города поздравил аким Ахметжан Есимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.Для отдыха алматинцев и гостей мегаполиса на территории парка организованы интерактивные и тематические зоны досуга.В насыщенную программу мероприятия включены этно-реконструкция "Қазақ ауылы", ярмарки ремесленников, конные шоу и аттракционы, национальные спортивные игры, детский парк развлечений, традиционные праздничные угощения, фееричное шоу от артистов Государственного театра кукол, Алматинского зоопарка, Государственного цирка, выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы" и прочее.Кроме того, в 19.00 состоится сольный концерт группы "ОРДА" на стадионе "Спартак", который также расположен на территории парка, вход на концерт – бесплатный.Завершит программу праздника фейерверк в парке "Кок-Тобе" в 21.00.