Алматы празднует Наурыз

Культура
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Ксения Воронина
Празднование "Наурыз мейрамы" в Алматы проходит в Центральном парке культуры и отдыха. С праздником горожан и гостей города поздравил аким Ахметжан Есимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

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Для отдыха алматинцев и гостей мегаполиса на территории парка организованы интерактивные и тематические зоны досуга.

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В насыщенную программу мероприятия включены этно-реконструкция "Қазақ ауылы", ярмарки ремесленников, конные шоу и аттракционы, национальные спортивные игры, детский парк развлечений, традиционные праздничные угощения, фееричное шоу от артистов Государственного театра кукол, Алматинского зоопарка, Государственного цирка, выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы" и прочее.

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Кроме того, в 19.00 состоится сольный концерт группы "ОРДА" на стадионе "Спартак", который также расположен на территории парка, вход на концерт – бесплатный.

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Завершит программу праздника фейерверк в парке "Кок-Тобе" в 21.00.

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