Almaty Superski: что будет с водой, лесом и снежным барсом
Беседовала Лилия Мухитова
В урочище Кок-Жайляу под Алматы собираются построить Almaty Superski – большой лыжный курорт, который обеспечит постоянной работой тысячи казахстанцев и может в перспективе ежегодно пополнять бюджет на миллиард долларов. В то же время людей волнует, сколько деревьев придется вырубить для этого, что будет со снежным барсом, хватит ли городу воды и не превратится ли курорт в поселок с частными виллами. О том, обоснованы ли эти опасения, почему для строительства выбрали именно Кок-Жайляу, а не Тургень и смогут ли небогатые семьи позволить себе такой отдых, мы беседуем с главным исполнительным директором Kazakh Tourism Development Ержаном ЕРКИНБАЕВЫМ.