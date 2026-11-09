Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане

В Центральной Азии почти одновременно строят два крупных горнолыжных курорта. Казахстан возводит Almaty Superski на Кок-Жайляу над Алматы, а Кыргызстан готовит к открытию первую очередь «Ала-Тоо Резорт» в долине Жыргалан на Иссык-Куле. У проектов разный масштаб, разные сроки и разный подход к строительству, сообщает Kazpravda.kz

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Масштаб и сроки

По размеру кыргызский проект крупнее. «Ала-Тоо Резорт» займёт около 3,9 тыс. гектаров в трёх курортных зонах, а после завершения всех этапов протяжённость его трасс должна достичь 250 км.

Almaty Superski бережнее относится к природе. Ему понадобится около 1 тыс. гектаров, меньше половины процента площади Иле-Алатауского национального парка, и эта земля останется в составе парка.

Казахстанский курорт запустят целиком в декабре 2028 года. Кыргызский проект будут достраивать поэтапно ещё десять лет, до 2038 года.

Трассы и подъёмники

Первая очередь Жыргалана откроется с трассами длиной более 47 км. У Almaty Superski уже на старте будет 60 км склонов, и половина из них подойдёт новичкам и семьям с детьми.

В Жыргалане к открытию заработают шесть канатных дорог, а на Кок-Жайляу поставят семнадцать подъёмников. Казахстанский курорт получит трёхканатные гондолы 3S, самый современный тип канатных дорог, который устойчиво работает даже при сильном ветре. Ещё к ним добавятся десятиместные гондолы и кресельные подъёмники.

Систему оснежения Snow Factory на Кок-Жайляу установят на 70% трасс. Благодаря ей курорт сможет принимать лыжников с начала до конца зимы, даже если снега выпадет мало.

Цена и пропускная способность

Almaty Superski обойдётся заметно дешевле. По словам главного исполнительного директора KTD Ержана Еркинбаева, его стоимость по проектно-сметной документации составляет около $500 млн, а кыргызский курорт оценивается в 1,2 млрд евро.

Казахстанский курорт рассчитан на 15 тыс. человек в сутки. Кроме лыжников, он сможет каждый день принимать гостей, которые приезжают в горы погулять, поесть в ресторане или посмотреть на вершины с канатной дороги.

Над Кок-Жайляу работают опытные консультанты

Мастер-план Almaty Superski разработала Pas Grau International, консалтинговая компания из Андорры с 70-летней историей. На счету консультантов более 120 проектов. Концепцию казахстанского курорта представлял президент компании PGI Management Жоан Виладомат.

К проекту также привлекли ботаников, климатологов, гляциологов, почвоведов и экологов. Проект проверяют на соответствие Экологическому кодексу Республики Казахстан, а гидрологические исследования определят, сколько воды можно забирать без вреда для гор. Еркинбаев сказал, что без рекомендации экспертов компания не сделает ни шага.

Руководитель проекта Томас Тор Йенсен рассказал, что вся инфраструктура курорта будет доступна людям с инвалидностью.

Курорт строят рядом с готовой инфраструктурой

Главный плюс казахстанского проекта связан с расположением. Курорт появится прямо над Алматы, между ущельями Большой и Малой Алматинки, и гости из крупнейшего города страны и его международного аэропорта доберутся до склонов быстро. В горах вокруг Алматы уже работают Шымбулак, Медеу, Ой-Карагай и другие курорты.

Новому курорту не придётся искать посетителей с нуля. Сейчас регион принимает около 2 млн туристов в год, и большая часть из них приезжает на Шымбулак. Сети и инженерную инфраструктуру построят на льготный заём Банка развития Казахстана. В этом году акимат Алматы строит к курорту восемь мостов и водопропускных сооружений.

Горы Центральной Азии на любой вкус

Курорты дополняют друг друга. Алматы предлагает катание рядом с мегаполисом, где утром можно подняться на склон, а вечером вернуться в город. Иссык-Куль привлечёт тех, кто готов на неделю уехать в горы и кататься по длинным трассам вдали от городской суеты.

По оценке KTD, иностранный турист тратит в горах в среднем около $450 в день. Отправляясь в Центральную Азию, лыжник из Индии или стран Персидского залива сможет за одну поездку покататься и на Шымбулаке, и в Жыргалане.

Садыр Жапаров уже пригласил на открытие «Ала-Тоо Резорт» гостей из стран Организации тюркских государств. Казахстан и Кыргызстан строят каждый свой курорт, и вместе с ними на карте мира появляется единый центральноазиатский горнолыжный регион, где каждый гость найдёт склон по себе.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре.