Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане

Туризм

В Центральной Азии почти одновременно строят два крупных горнолыжных курорта. Казахстан возводит Almaty Superski на Кок-Жайляу над Алматы, а Кыргызстан готовит к открытию первую очередь «Ала-Тоо Резорт» в долине Жыргалан на Иссык-Куле. У проектов разный масштаб, разные сроки и разный подход к строительству, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Масштаб и сроки

По размеру кыргызский проект крупнее. «Ала-Тоо Резорт» займёт около 3,9 тыс. гектаров в трёх курортных зонах, а после завершения всех этапов протяжённость его трасс должна достичь 250 км.

Almaty Superski бережнее относится к природе. Ему понадобится около 1 тыс. гектаров, меньше половины процента площади Иле-Алатауского национального парка, и эта земля останется в составе парка.

Казахстанский курорт запустят целиком в декабре 2028 года. Кыргызский проект будут достраивать поэтапно ещё десять лет, до 2038 года.

Трассы и подъёмники

Первая очередь Жыргалана откроется с трассами длиной более 47 км. У Almaty Superski уже на старте будет 60 км склонов, и половина из них подойдёт новичкам и семьям с детьми.

В Жыргалане к открытию заработают шесть канатных дорог, а на Кок-Жайляу поставят семнадцать подъёмников. Казахстанский курорт получит трёхканатные гондолы 3S, самый современный тип канатных дорог, который устойчиво работает даже при сильном ветре. Ещё к ним добавятся десятиместные гондолы и кресельные подъёмники.

Систему оснежения Snow Factory на Кок-Жайляу установят на 70% трасс. Благодаря ей курорт сможет принимать лыжников с начала до конца зимы, даже если снега выпадет мало.

Цена и пропускная способность

Almaty Superski обойдётся заметно дешевле. По словам главного исполнительного директора KTD Ержана Еркинбаева, его стоимость по проектно-сметной документации составляет около $500 млн, а кыргызский курорт оценивается в 1,2 млрд евро.

Казахстанский курорт рассчитан на 15 тыс. человек в сутки. Кроме лыжников, он сможет каждый день принимать гостей, которые приезжают в горы погулять, поесть в ресторане или посмотреть на вершины с канатной дороги.

Над Кок-Жайляу работают опытные консультанты

Мастер-план Almaty Superski разработала Pas Grau International, консалтинговая компания из Андорры с 70-летней историей. На счету консультантов более 120 проектов. Концепцию казахстанского курорта представлял президент компании PGI Management Жоан Виладомат.

К проекту также привлекли ботаников, климатологов, гляциологов, почвоведов и экологов. Проект проверяют на соответствие Экологическому кодексу Республики Казахстан, а гидрологические исследования определят, сколько воды можно забирать без вреда для гор. Еркинбаев сказал, что без рекомендации экспертов компания не сделает ни шага.

Руководитель проекта Томас Тор Йенсен рассказал, что вся инфраструктура курорта будет доступна людям с инвалидностью.

Курорт строят рядом с готовой инфраструктурой

Главный плюс казахстанского проекта связан с расположением. Курорт появится прямо над Алматы, между ущельями Большой и Малой Алматинки, и гости из крупнейшего города страны и его международного аэропорта доберутся до склонов быстро. В горах вокруг Алматы уже работают Шымбулак, Медеу, Ой-Карагай и другие курорты.

Новому курорту не придётся искать посетителей с нуля. Сейчас регион принимает около 2 млн туристов в год, и большая часть из них приезжает на Шымбулак. Сети и инженерную инфраструктуру построят на льготный заём Банка развития Казахстана. В этом году акимат Алматы строит к курорту восемь мостов и водопропускных сооружений.

Горы Центральной Азии на любой вкус

Курорты дополняют друг друга. Алматы предлагает катание рядом с мегаполисом, где утром можно подняться на склон, а вечером вернуться в город. Иссык-Куль привлечёт тех, кто готов на неделю уехать в горы и кататься по длинным трассам вдали от городской суеты.

По оценке KTD, иностранный турист тратит в горах в среднем около $450 в день. Отправляясь в Центральную Азию, лыжник из Индии или стран Персидского залива сможет за одну поездку покататься и на Шымбулаке, и в Жыргалане.

Садыр Жапаров уже пригласил на открытие «Ала-Тоо Резорт» гостей из стран Организации тюркских государств. Казахстан и Кыргызстан строят каждый свой курорт, и вместе с ними на карте мира появляется единый центральноазиатский горнолыжный регион, где каждый гость найдёт склон по себе.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре.

#Казахстан #Кыргызстан #горы #курорт

Популярное

Все
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
Новое землетрясение произошло в Японии
«Строить, еще раз строить»: какие новые инфраструктурные объекты запущены в регионах за неделю
Замок XIII века за €1 продают в Саксонии
Достижения развития Казахстана за 7 лет
Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «Әділет»
Президент наградил победителей и призеров Азиатских игр и параигр
Главная цель – олимпийские медали: Сабит Мухтарулы – об успехах шымкентской школы бокса
Главную рождественскую ель установили в Нью-Йорке
Тело мужчины достали из реки Есиль в Астане
Пассажирские поезда столкнулись в Египте
Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки и труда
Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене – Токаев
Зимой Астана превратится в большую площадку для активного отдыха
Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом
Пять пар близнецов одновременно служат в одной воинской части
ООН: Электрификация поможет снизить глобальное потепление на полградуса
В области Ұлытау обсудили Послание Главы государства
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Дорога в меднорудный край
Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Президент прибыл в Карагандинскую область
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Дом, который рождается в цехе
В Акмолинской области прошли встречи с депутатами Курултая и представителями Қазақстан Халық Кеңесі
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Не просто выслушать, а найти решение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США

Читайте также

Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горно…
Новая экономика гор: кто заработает на росте туризма
Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет
Дом, который рождается в цехе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]