Almaty SuperSki: новые карьерные возможности для молодых специалистов

Развитие современного туристического кластера меняет не только инфраструктуру, но и требования к специалистам, которые будут с ней работать, сообщает Kazpravda.kz

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Проект «Almaty SuperSki» и развитие Алматинского горного кластера создают предпосылки для формирования более сложной туристической экосистемы, где востребованы компетенции сразу в нескольких направлениях – от гостеприимства и спорта до транспорта, сервиса и технической эксплуатации.

На территории будущего курорта планируется создать около 60 километров горнолыжных трасс с пропускной способностью более 10 тысяч лыжников в день. При этом около 70% трасс будут ориентированы на детей и начинающих. Такой масштаб предполагает, что современный курорт должен работать как единая система, объединяющая спортивную инфраструктуру, сервис, безопасность, транспорт и обслуживание посетителей.

Для выпускников это расширяет возможные профессиональные траектории.

Наиболее очевидное направление – туристический и гостиничный сервис. Современный курорт требует специалистов, которые умеют работать с гостями, организовывать размещение, сопровождать туристические потоки, выстраивать клиентский сервис и обеспечивать качество обслуживания. По мере развития крупных туристических территорий возрастает значение не только знания стандартов гостеприимства, но и умения работать с разными категориями посетителей – семьями, детьми, начинающими спортсменами и иностранными туристами.

Отдельный блок связан со спортивными профессиями. Поскольку значительная часть инфраструктуры «Almaty SuperSki» будет предназначена для начинающих и детей, возрастает роль инструкторов, тренеров и специалистов, которые способны безопасно и доступно знакомить человека с горнолыжным спортом.

Это особенно важно с учетом того, что акимат Алматы совместно с Kazakh Tourism Development прорабатывает возможность проведения на территории будущего курорта уроков физической культуры. Таким образом, горная инфраструктура потенциально может стать не только туристической площадкой, но и пространством для спортивного обучения.

Еще одна профессиональная траектория – техническая эксплуатация курорта.

Современная горнолыжная инфраструктура требует постоянного обслуживания трасс, подъемного оборудования, инженерных систем и сопутствующих объектов. Поэтому наряду с традиционными туристическими специальностями значение приобретают технические компетенции: эксплуатация оборудования, контроль его состояния, организация бесперебойной работы инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Не менее важна транспортная и логистическая составляющая. При пропускной способности более 10 тысяч посетителей в день работа курорта зависит от того, насколько эффективно организовано движение людей, транспортное обслуживание и взаимодействие различных элементов инфраструктуры. Это создает пространство для специалистов в сфере транспортного планирования, логистики и управления потоками посетителей.

В результате вокруг крупного туристического проекта формируется целая цепочка профессий. Курорту нужны не только сотрудники гостиниц или инструкторы. Его работа зависит от технических специалистов, транспортников, организаторов сервиса, маркетологов и других профессионалов.

Для выпускников это означает возможность строить карьеру на пересечении нескольких отраслей.

В этом и заключается один из более широких эффектов развития Алматинского горного кластера. Современная туристическая инфраструктура формирует спрос не на одну профессию, а на набор взаимосвязанных компетенций.

«Almaty SuperSki» в этом смысле можно рассматривать не только как инфраструктурный проект, но и как будущую площадку, вокруг которой способны формироваться новые профессиональные траектории.