Almaty Superski создаст новые возможности для туризма и бизнеса

Расширяются новые возможности для развития горного туризма в Алматы

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Горные территории Алматы рассматриваются как одно из стратегических направлений развития туризма, сообщает Kazpravda.kz

Повышение туристической привлекательности региона предполагается обеспечить за счет эффективного использования природного потенциала, совершенствования туристической инфраструктуры и создания современных мест отдыха.

В рамках развития горного туризма приоритетное внимание уделяется совершенствованию транспортной и инженерной инфраструктуры, развитию сервисных объектов для туристов, усилению системы безопасности и формированию новых туристических маршрутов.

Одним из ключевых направлений проектов является Almaty Superski. В рамках развития кластера планируется сформировать единое туристическое пространство в горных и предгорных территориях Алматы, создать инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, а также повысить качество обслуживания туристов.

Горный туризм не ограничивается исключительно зимним отдыхом. В теплое время года имеются возможности для развития таких направлений, как трекинг, пеший туризм, горный велосипед, альпинизм и экологический туризм. Таким образом, создаются условия для формирования горных территорий как круглогодичного туристического направления.

Развитие туристической отрасли также открывает новые возможности для местного предпринимательства. Развитие гостиниц, объектов общественного питания, услуг гидов, транспортного обслуживания и проката туристического оборудования будет способствовать созданию новых рабочих мест.

При этом особое внимание уделяется сохранению природных экосистем. Развитие туристической инфраструктуры будет осуществляться с учетом принципов бережного отношения к окружающей среде, соблюдения экологических требований и устойчивого развития природных территорий.

Развитие горных территорий Алматы позволит расширить возможности для доступного, безопасного и современного отдыха жителей и гостей города, а также создать условия для укрепления позиций Алматы как одного из привлекательных центров горного туризма в Центральной Азии.