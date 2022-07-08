Алматы – в "желтой" зоне по коронавирусу. Готов ли город к новой волне пандемии

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В рамках поездки вице-премьер провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководством города и главными врачами больниц и поликлиник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники совещания рассмотрели актуальные вопросы текущей эпидемиологической ситуации и принимаемые в мегаполисе меры по недопущению распространения COVID-19, а также обсудили профилактические мероприятия.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в «желтой» зоне. В настоящее время отмечается подъем уровня заболеваемости. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений приходится на территории Бостандыкского, Алмалинского, Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов.

Администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинацией от вируса COVID-19, изоляции больных КВИ, разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики.

Вместе с тем к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с наличием 7 тысяч коек, в том числе 250 реанимационных.

«Поставленные задачи я прошу проанализировать совместно с главным государственным санитарным врачом города и принять необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – отметил Е. Тугжанов.

В завершении совещания вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19, а также усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.