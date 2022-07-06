Алматы вернулся в режим ковидных ограничений

Здравствуй, маска!

В Алматы зафиксирована вспышка Covid-19, город возвращается в режим ковидных ограничений.

В понедельник было объявлено, что мегаполис по темпам распространения коронавирусной инфекции перешел в опасную «желтую» зону. Введение карантинных мер начинается в ночь на 7 июля.

Главный государственный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал постановление с рекомендациями для межведомственной комиссии. В первую очередь, ограничения коснутся посещения мест массового скопления людей. Вводится обязательное ношение масок в закрытых помещениях ТРЦ, крытых рынков, ЦОНов, банков, кинотеатров, театров, концертных залов, автовокзалов, спортивных объектов, а также при поездках в общественном транспорте, метро, международных пассажирских перевозках, за исключением детей до пяти лет.

Кроме того, рекомендуется перевести на дистанционную работу сотрудников с противопоказания­ми к вакцинации, беременных и контактных с больными КВИ.

– Мы призываем всех граждан отнестись с пониманием и не отказываться от вакцинации и ревакцинации в целях защиты здоровья своего и своих близких. На сегодня почти 80% зараженных людей – это невакционированные и неревакцинированные за последние шесть месяцев, – отметил ранее официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.