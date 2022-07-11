Алматы вплотную приблизился к "красной" зоне по COVID-19, Нур-Султан – к "желтой"

Представлена матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.



В настоящее время в "желтой" зоне только Алматы, Нур-Султан приблизился вплотную.



В "зеленой" зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Напомним, что в регионах, находящихся в "желтой" и "красной" зонах, действует ряд антиковидных мер, включая ношение защитных масок.