Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Kazpravda.kz.

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности инженер-строитель.

Трудовую деятельность начал с дорожного рабочего в ТОО «Ремстройсервис АС» в Караганде.

В разные годы работал ведущим специалистом РГП «КазахАвтоДор», главным экспертом управления эксплуатации автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК.

Занимал руководящие должности в СКОФ АО «НК КазАвтоЖол», в департаменте административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2017 года – заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.