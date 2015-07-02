Политика Алмазбек Атамбаев наградил Нурсултана Назарбаева орденом "Манас"

Глава Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев наградил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева орденом "Манас" I степени, передает Kazpravda.kz.



О подписании соответствующего указа говорится на сайте Президента КР.



Согласно указу, Президент Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич награжден орденом "Манас" I степени за большие заслуги в развитии союзнических отношений и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, укрепление дружбы и добрососедства между народами двух стран.

