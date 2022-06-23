Альпинисты погибли на горе Белуха в ВКО

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на горе Белуха погибли двое альпинистов. Также пострадал гражданин России, сообщает Kazpravda.kz.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, во время работ по укреплению туристической трассы на горе Белуха в районе озера Кокколь сошла лавина.

"Из Катон-Карагайского района спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении альпинистами в составе четырех человек работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы. В результате несчастного случая погибли двое мужчин 1992 и 1988 года рождения, а также пострадал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Еще один 32-летний альпинист остался жив", - проинформировали в ДЧС.

В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" со спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО.

"Прибыв на место происшествия, вертолет завис в воздухе на высоте одного метра. Спасатели десантировались и подняли на борт двух погибших, одного непострадавшего альпиниста и мужчину с травмами, которому врачи Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что понадобилось несколько рейсов, чтобы провести спасательную операцию на высоте трех тысяч метров.