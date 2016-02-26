Alstom до 50% увеличил долю в казахстанском СП по выпуску локомотивов

Экономика
АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Alstom расширяют сотрудничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании. 

Французский машиностроительный концерн Alstom увеличил долю участия в деятельности завода после приобретения у КТЖ 25% дополнительных акций в совместном предприятии ТОО "Электровоз құрастыру зауыты" (ЭКЗ) и теперь ему принадлежит 50%. У КТЖ и ЗАО "Трансмашхолдинг" теперь по 25% акций.

На базе завода планируется выпускать тяговые трансформаторы для электровозов, что позволит создать дополнительно более 100 новых рабочих мест. Их производство предположительно начнется уже в этом году. Проектная производственная мощность составит порядка 200 трансформаторов в год.

"Тесное сотрудничество с мировым лидером в области транспортного машиностроения обеспечило привлечение прямых иностранных инвестиций, трансферт самых современных технологий, создание условий для нового производства", – подчеркнул Аскар Мамин.

"В Казахстане благоприятные условия для инвестирования – это важный фактор развития взаимовыгодного сотрудничества, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Локализация новых технологий позволит ЭКЗ стать не только одним из лидеров среди казахстанских машиностроительных предприятий, но и международной платформой для выпуска и экспорта локомотивов по всему миру. Уровень локализации производства к 2020 году увеличится до 70%", – отметил президент Alstom Анри Пупар Лафарж.

В настоящее время на железных дорогах Казахстана успешно эксплуатируется 31 грузовой локомотив серии KZ-8А, который может развивать скорость до 120 км/ч и является одним из самых мощных электровозов в мире. Также находятся в эксплуатации 6 пассажирских локомотивов KZ-4АТ, способные развивать скорость до 200 км/ч.

Сейчас ЭКЗ работает над заказом по поставке грузовых и пассажирских электровозов для КТЖ до 2020 года. Ранее в 2016 году Alstom и ЭКЗ заключили контракт с Азербайджанскими железными дорогами на поставку 50 дополнительных электровозов в Азербайджан.

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