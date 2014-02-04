В новый 20-томник вошли избранные произведения известных мастеров слова – Мухтара Ауэзова, Оралхана Бокеева, Павла Васильева, Георгия Гребенщикова и других писателей и поэ­тов, чьей малой родиной стал Алтай. По словам акима области Бердыбека Сапарбаева, назначение проекта – собрать воедино, сохранить и передать последующим поколениям литературное наследие региона. Инициаторы проекта уверены: 40 книг, вышедших в великолепном полиграфическом исполнении, – еще не предел. Впереди – большая работа по формированию последующих выпусков книжной серии «Алтай – Ертiс кiтапханасы», в которых найдут свое место ранее не опубликованные произведения местных авторов.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск