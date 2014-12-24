«Алтай» обеспечит надежность

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Вадим Махин, Алматы
В Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол – путь в будущее» поставлена задача по дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры. В свете поручений Главы государства в Алматы приняты меры по расширению сети электроснабжения. В реализацию программы, в частности, активно включился коллектив АО «Алатау Жарык компаниясы».
– Строительство подстанции «Алтай», – отметил на торжественном митинге Ахметжан Есимов, – было вызвано необходимостью подключить новые мощности для дальнейшего развития и района, и города. Со сдачей ее в экс­плуатацию повышается надежность электроснабжения и обеспечивается хорошее качество электроэнергии для потребителей. Таким образом, в целом по городу решена задача надежного электроснабжения на ближайшие годы.
Среди потребителей электроэнергии новой подстанции – Алматинский аэро­порт, завод мостовых конструкций, ряд других промышленных объектов, а также микрорайон «Жулдыз» и домо­владения частного сектора. Журналис­там была предоставлена возможность осмотреть новую подстанцию.
Оборудование для нее предоставили шведские и германские компании, разместилось оно на 30 кв. метрах в небольшом аккуратном здании. Для сравнения скажем: прежняя подстанция, которая находится в эксплуатации более полувека, занимала почти 2 га.
Председатель правления «Алатау Жарык компаниясы» Мухит Умбетов подчеркнул, что коллектив акционерного общества продолжит работу по реконструкции распределительных электросетей города. Будет активно внедряться автоматическая система контроля и учета электроэнергии. Тем самым удастся избежать ее потерь и повысить качество услуг. Нынче на эти цели выделено почти 3 млрд. тенге, в следующем предусмотрено инвестировать уже 3,5 млрд. Кроме того, предстоит построить еще одну подстанцию «Турксиб», заменить отработавшие свой срок кабельные линии, провода.
– Системная модернизация оборудования подстанций и распределительных сетей позволит обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры мегаполиса и создать резервы по подключению дополнительных мощностей, – заключил М. Умбетов.

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