​Altay с кенийским акцентом

О цели нового объединения, на логотипе которого изображены алтайские горы и беговая дорожка с силуэтом спортсмена, рассказал его генеральный менеджер, опытнейший спортивный функционер Гвидо Тоньони.

– Я бы хотел, чтобы олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова прыгала всегда, но это невозможно, – заметил он. – Мы обязаны искать местные таланты и думать о создании резерва. Основная задача – найти и привлечь наиболее перспективных спортсменов.

В качестве образца восточно-казахстанский клуб выбрал модель известного европейского клуба LC Zurich, который существует больше 90 лет. На сегодня в Altay Athletics входят лидер отечественной легкой атлетики Ольга Рыпакова, многократная чемпионка республики в метании копья Варвара Назарова, чемпион Центральной Азии 2015–2016 годов, четырехкратный чемпион Казахстана Артур Гафнер, а также четверо представителей Кении – Тануи Нора Джируто, Шэдрак Кимутаи Коич, Дэйзи Джипкемей и Каролин Чипкоич Кипкируи.

– Кенийцы будут составлять конкуренцию нашим спортсменам, а где конкуренция – там результаты, – раскрыл тактику исполнительный директор клуба Асхат Сейсембеков. – Они уже приняли участие в республиканском чемпионате. Я думал, на дистанциях в 3 и 5 тысяч метров африканские атлеты обойдут наших на два круга, но ошибся. Они опередили на... четыре круга. У нас на сегодня не хватает специалистов, которые тренируют метателей копья, не хватает знаний в этой области. Хотим приг­ласить иностранных тренеров, чтобы повысить спортивные результаты. Атлетов из-за рубежа будем приглашать только на те позиции, на которые у нас нет своих соответствующего уровня. Сейчас отправили предложения лучшим спортсменам из других областей Казахстана.

По словам исполнительного директора, в следующем году в состав Altay Athletics планируется включить еще трех-четырех легкоатлетов, показывающих высокие результаты на международных и континентальных соревнованиях. В настоящее время ведутся консультации по оплате и бонусам, которые будут начис­ляться за занятые места. Гор­достью клуба стало подраз­деление Altay kids – для детей начиная с дошкольного возраста. Как отметил спортивный руководитель, среди 5 тыс. подростков, которых планируется к 2020 году вовлечь в атлетичес­кие виды, обязательно найдутся юные таланты для формирования олимпийского резерва.

– В системе федерации легкой атлетики есть «Бриллиантовая лига», где участвуют профессио­нальные спортсмены, – заключил Асхат Сейсембеков. – Думаю, национальная федерация сама придет к выводу, что в качестве альтернативы республиканскому чемпионату должен появиться чемпионат клубный. К клубной системе идут все виды спорта. Мы хотим, чтобы бренд «Алтай» был узнаваем в мире.