Altel 4G и Tele2 завершили сделку по объединению

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АО "Казахтелеком" и Теле2 АВ объявили о завершении сделки по созданию совместного предприятия в мобильном сегменте. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Астане, передает Kazpravda.kz
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Как отмечается, "Телеком-Сервис" (с торговым знаком Tele2), планирует охватить 20% казахстанского рынка телекоммуникационных услуг.
"В результате данного слияния мы хотим для казахстанских граждан принести наш международный опыт и те сильные стороны, которые имеет каждая отдельная сторона на местном рынке. Доля рынка составит около 23%, и в сети будет более 7 тысяч базовых станций. В начале этой недели мы объявили о запуске высокоскоростной сети 4G для наших абонентов в семи городах Казахстана. В ближайшее время мы сможем предоставить голосовой охват практически для всех граждан страны", – сказала президент и главный исполнительный директор группы Tele2 Эллисон Киркби. Фото пресс-службы АО "Казахтелеком"
Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев отметил важность события для всех казахстанцев.
"Выиграют не только абоненты объединенной компании, в арсенале которой будут возможности предоставления 4G Интернета сразу по всей территории страны и значительное технологическое превосходство, но и абоненты других операторов, которые смогут воспользоваться услугой переноса номера и получать более качественную связь по доступной цене", – подчеркнул Есекеев.
Также Куанышбек Есекеев добавил, что растущее вытеснение голосовых сервисов мобильным Интернетом, наличие сети последнего поколения будет решать исход конкуренции на рынке телекоммуникаций.