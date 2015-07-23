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Компания АЛТЕЛ ответила на заявления Комитета по чрезвычайным ситуациям о том
, что "сотовые операторы отказались делать SMS-рассылку населению Алматы", передает Kazpravda.kz
.
"Между АО "АЛТЕЛ" и ДЧС заключен договор о предоставлении отдельного канала для SMS-оповещений абонентов, согласно которому данный канал доступен для ДЧС 24 часа в сутки и информирование абонентов осуществляется в неограниченном количестве по требованию ДЧС и на бесплатной основе.
В зависимости от запроса и места происшествия АЛТЕЛ обязан информировать конкретно указанный город по своей абонентской базе, при этом четко выполнять прописанные пункты единого соглашения с ДЧС, в котором утверждены правила и шаблоны поступающего запроса", – сообщили в компании.
В АЛТЕЛ заявили, что запрос от ДЧС "приходил несколько раз, начиная с 4.39 утра 23 июля, но каждый раз не соответствовал указанным шаблонам и содержал смысловые ошибки, ввиду чего АЛТЕЛ неоднократно обращался за корректной информацией, но, к сожалению, так ее и не получил".
Также было отмечено, что так как "Согласно условиям договора, компания – сотовый оператор со своей стороны не имеет права вносить изменения в текст от ДЧС, то SMS с некорректным текстом об угрозе схода селевого потока в ночь на 23 июля отправлено не было".
В то же время в компании подчеркивают, что 20 июля абонентам АЛТЕЛ в Алматы были отправлены SMS-оповещения о возможности селевых сходов следующего содержания:
21–23.07.2015g. Alm.obl. Ugroza seleproyvlenia v gorah
21–23.07.2015g. Alm.obl. Tauly aimakta sel kateri
"Ввиду вышеизложенного заявляем, что информация об отказе операторов в произведении SMS-рассылки не соответствует действительности. Во избежание подобных ситуаций АО "АЛТЕЛ" предлагает доработать пункты соглашения договора между операторами и ДЧС, касающиеся шаблонов SMS-рассылки о чрезвычайных происшествиях", – подытожили в АЛТЕЛ.
Напомним, что сегодня ранним утром в Наурызбайском районе Алматы в поселках Каргалы и Карагайлы грязевые потоки перекрыли русла местных рек,
которые вышли из берегов. В зоне затопления оказались несколько населенных пунктов.