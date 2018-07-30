​Альтернатива и послабления

Напомним, что Закон, вступающий в силу 31 июля текущего года, был разработан Генеральной прокуратурой во исполнение поручения Главы государства, данного в январском Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Поправки коснулись 262 статей Уголовного, 45 – Уголовно-процессуального и 9 – Уголовно-исполнительного кодексов.

В частности, по 247 преступлениям небольшой и средней тяжес­ти, не связанных с причинением смерти человеку, в качестве альтернативного наказания впервые вводятся общественные работы, что позволит использовать труд осужденных во благо общества. По 12 составам тяжких преступлений, к которым относятся воинские, экономические, должностные прес­тупления и преступления против собственности, в качестве альтернативного наказания суды смогут назначать ограничение свободы.

Будет снижен минимальный размер штрафа с 500 до 200 МРП (с 1,2 млн до 481 тыс.) и увеличен минимальный срок его уплаты с 6 месяцев до 3 лет – это даст право около одной тысячи граждан обратиться в суд за снижением суммы штрафа и продлением срока погашения.

При этом расширяется сфера применения кратных штрафов: теперь за мошенничество и растрату вверенного имущества размер штрафа составит от 10-ти до 20-кратной стоимости причиненного ущерба.

Изменятся и условия отбывания наказания в виде лишения свободы для социально неопасной категории осужденных и впервые осужденных к лишению свободы на срок до 2 лет: их будут направлять в учреж­дения с минимальным уровнем безопасности. Всего в учреждения минимальной безопасности с более строгих режимов в рамках поправок переведут около 400 осужденных.

По прогнозам, гуманизация кос­нется порядка 5 тыс. человек, однако, как подчеркнул заместитель Генерального прокурора, это вовсе не означает, что все они освободятся одномоментно – процесс будет протекать поэтапно. Например, часть осужденных, отбывших значительную часть срока, при условии погашения ущерба и положительной характеристики будет освобож­дена сразу, другим сократят сроки наказания, приблизив УДО и ЗМН.

При этом гуманизация не коснется лиц, совершивших убийства, изнасилования, осужденных за пытки, экстремизм и терроризм, организованные формы преступности. Более того, закон усиливает ответственность досрочно освобож­денных лиц, вводит дополнительные формы и методы предупреждения рецидивных правонарушений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.