Альтернатива или дополнение рынку?

Малый и средний бизнес – это проч­ная экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда. Для его развития нужны комплексные решения по законодательному укреплению института частной собственности. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие развитию бизнеса. Малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение.

Я целиком и полностью поддерживаю поручение Елбасы, и его утверждение, что «развитие малого и среднего бизнеса – главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке». И в связи с этим хочу заметить: догматический подход, абсолютизирующий рыночные принципы, крайне сужает возможность экономического анализа и экономической политики, лишая альтернатив, которые могли бы расширить спектр возможностей экономического развития и служить усилению подушки безопасности в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Среди этих альтернатив в развитых странах все чаще рассматривают такую модель как солидарная экономика. Она не новомодна и имеет положительную историю.

Ценность солидарной экономики не только в диверсификации экономических инструментов. Ее принципы могут привнести значительную пользу, ибо в сбалансированности она объединяет экономическую сферу с гуманистическими ценностями – человек выступает как основа, а не как средство. По мнению французских исследователей Эми Бернара и Жан-Луи Лавеля, солидарная экономика предлагает решение возникшей при формировании рыночной экономики проблемы «раскола жизненно важного единства человеческой личности: на «реального» человека, нацеленного на материальные ценности, и его «идеального» двойника, лучшего, чем он сам». Структуры солидарной экономики первой волны: кооперативы, организации взаимопомощи (или кассы взаимопомощи) и ассоциативные организации, получившие достаточно широкое распространение в Европе во второй половине XIX века, положили во главу своей деятельности приоритет человека над капиталом.

В основе солидарной экономики лежит 4 ведущих принципа. Первый – организация экономической деятельности подчиняется принципу служения человеку и коллективу, а не капитализации. Второй – солидарная система базируется на инициативе отдельных лиц и автономно от государства и крупного бизнеса. Третий – солидарная экономика базируется на коллегиальности и принципах демократизма. Четвертый – в основе всей деятельности лежит ценность человека.

На этих принципах уже почти 200 лет развиваются предприятия и кооперативное движение в разных частях света. Несмотря на определенную популярность, идеи солидарной экономики на практике не смогли стать реальной альтернативой рыночной экономике и государственному сектору по причинам более высокой эффективности рыночных предприятий и несравнимо больших масштабов бюджетных возможностей государства. Следует отметить, что солидарная экономика на порядок сложнее, чем модели, построенные на абсолютизации рынка или государственного начала. Здесь необходим сложный баланс, достижение определенного уровня развития участниками процесса, особенно со стороны организаторов солидарной экономики, ее менеджмента.

По мнению известного христианского мыслителя Норберта Нойхауза, социальная рыночная экономика является моделью гармонии на базе свободы. То есть политик-хозяйственник призван не впадать в поспешную интервенционистскую активность. И не смешивать эффективность с экономичностью. Он становится скорее «философом»: внимательно следит за процессом и два-три раза в год, в зависимости от хозяйственного процесса, регулирует его направление посредством своевременных легких поправок в рамках порядка.

Несмотря на все сложности развития солидарной экономики в современный период наблюдается актуализация ее принципов и возрождения кооперативных движений. Все больше экономистов и политиков поддерживают необходимость ее развития, поддержки кооперативных движений. Выступая на конференции, организованной НИИ социального развития при ООН (UNRISD), генеральный директор МОТ Гай Райдер заявил, что меры жесткой экономии, принятые на вооружение многими правительствами в ответ на экономический кризис, ставят под угрозу принципы достойного труда.

Поэтому Г. Райдер считает, что «необходимо более глубокое понимание того, каким образом предприятия и организации социальной и солидарной экономики могут поддерживать на стабильном уровне расширение возможностей достойного и продуктивного трудоустройства». И в связи с этим выделил 4 критических области, в которых совместные действия предприятий социально-солидарной экономики ( ССЭ) могут улучшить ситуацию: это экономический кризис, молодежная безработица, неформальная экономика и занятость в сельских районах. Исследование МОТ, заявил он, показало, что финансовые кооперативы успешно преодолевали трудности, вызванные кризисом, а трудовые кооперативы в ряде стран не только выжили, но и расширились.

В последние годы наблюдается интенсивное развитие солидарной экономики в странах Европы, особенно во Франции. Сейчас в ЕС в кооперативах, оперирующих в своей хозяйственной деятельности на 370 млрд. евро, задействовано свыше 60 млн. человек. В Обществах взаимопомощи и коллективного страхования в масштабе ЕС трудятся 18 млн. человек. Взаимным страхованием в 40 млрд. евро в Евросоюзе покрыто около 25 млн. граждан. Еще до 40 млн. человек участвуют в различных добровольных ассоциациях. Все это в начале XXI века занимает до 6,7% общей рабочей силы в Европейском союзе и содействует созданию около 10% европейского ВВП.

Во Франции на ССЭ приходится 10% ВВП и 14% рабочих мест, а в правительстве впервые появилось соответствующее министерство. Популярность движения кооперации усилий и солидарности объясняется как потребностью в возрождении человеческой деятельности направленной на служение общим интересам, так и необходимостью коллективной взаимопомощи, когда государственная система социального страхования уже не справляется с всевозрастающей нагрузкой.

Принципы кооперации в хозяйственной деятельности и ценности человеческой солидарности имеют корни почти во всех цивилизациях и мировых религиях. Мы можем найти примеры солидарной экономики в христианстве, в исламе, иудаизме, конфуцианстве и других религиозно-этических системах человечества. Значительный опыт солидарности в экономике накоплен в японском обществе. Благодаря традициям, формирующим стремление к гармонии социального и личного, эффективности и человечности в японской экономике большое значение придавалось ценностям общности, которую пытаются воссоздавать почти во всех предприятиях.

По мнению известного специалиста по менеджменту Кеничи Омае: «В представлении японца компания – это группа людей, где каждый является тя-ин или партнером, а не наемным работником». Такую традицию деловых отношений Омае считает следствием сохранения общинных ценностей в японском обществе. Мы знаем, что эти традиции живы и в нашем обществе. Взаимовыручка, понимание ценностей человеческих отношений также характерны для нашего народа.

В нашей истории также есть опыт масштабного кооперативного движения. Поэтому для актуализации идей и ценностей солидарной экономики в нашем обществе есть значительные исторические предпосылки. И на новом этапе развития нашей страны необходимо их соединение с новыми достижениями экономической теории и практики. В результате мы можем создать более сбалансированную экономику и более гармоничные общественные отношения, что отвечает Стратегии «Казахстан-2050» и задачам, поставленным перед Правительством и народом в Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Еркара АЙМАГАМБЕТОВ, ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, д. э. н.