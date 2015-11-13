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​Альтернатива налоговой проверке

Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Она прошла по инициативе ПАО «Коллегия аудиторов» и была посвящена разъяснению особеннос­тей исполнения налогового обязательства отдельными категория­ми ликвидируемых налогоплательщиков по результатам аудиторского заключения по налогам. Как известно, с начала года налогоплательщики – субъекты малого бизнеса при ликвидации могут обратиться к аудитору для проведения налоговой проверки.

– Аудиторское заключение принимается налоговыми органами, и на основании этого налогоплательщик ликвидируется, – пояснили в Коллегии аудиторов. – Такая альтернатива налоговой проверке не только сократит процедуру ликвидации доб­росовестных налогоплательщиков, но и позволит уменьшить риск коррупции. Налоговые органы заинтересованы в скорейшем внедрении этой альтернативы.

Во время встречи сотрудники Комитета государственных доходов выразили готовность осуществлять полное методическое сопровождение и оказывать помощь аудиторским организациям, впервые предлагающим такие услуги.

– С начала нынешнего года предполагалось ввести подобную альтернативу в отношении комплексных налоговых проверок, – говорит председатель правления ПАО «Коллегия аудиторов» Данияр Нурсеитов. – В дальнейшем в ходе обсуждений было принято решение о переносе срока введения этой нормы на 2020 год. Однако срок не окончательный и может быть сдвинут на более ранний период. Наделение аудиторских организаций этими функциями возлагает на них новый уровень ответственнос­ти.

Налоговый аудит, проводимый при ликвидации предприя­тия, станет своеобразным пилотным проек­том по дальнейшему реформированию налогового законодательству, снижению административных процедур. 

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