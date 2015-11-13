Она прошла по инициативе ПАО «Коллегия аудиторов» и была посвящена разъяснению особенностей исполнения налогового обязательства отдельными категориями ликвидируемых налогоплательщиков по результатам аудиторского заключения по налогам. Как известно, с начала года налогоплательщики – субъекты малого бизнеса при ликвидации могут обратиться к аудитору для проведения налоговой проверки.
– Аудиторское заключение принимается налоговыми органами, и на основании этого налогоплательщик ликвидируется, – пояснили в Коллегии аудиторов. – Такая альтернатива налоговой проверке не только сократит процедуру ликвидации добросовестных налогоплательщиков, но и позволит уменьшить риск коррупции. Налоговые органы заинтересованы в скорейшем внедрении этой альтернативы.
Во время встречи сотрудники Комитета государственных доходов выразили готовность осуществлять полное методическое сопровождение и оказывать помощь аудиторским организациям, впервые предлагающим такие услуги.
– С начала нынешнего года предполагалось ввести подобную альтернативу в отношении комплексных налоговых проверок, – говорит председатель правления ПАО «Коллегия аудиторов» Данияр Нурсеитов. – В дальнейшем в ходе обсуждений было принято решение о переносе срока введения этой нормы на 2020 год. Однако срок не окончательный и может быть сдвинут на более ранний период. Наделение аудиторских организаций этими функциями возлагает на них новый уровень ответственности.
Налоговый аудит, проводимый при ликвидации предприятия, станет своеобразным пилотным проектом по дальнейшему реформированию налогового законодательству, снижению административных процедур.