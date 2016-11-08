​Альтернатива подиуму

Специализированные выставки все чаще проводятся в качестве альтернативы подиумным показам, становясь своеобразной площадкой для «диалога» дизайнеров и потенциальных покупателей. Вот и к участию в этом мероприятии организаторы пригласили 11 молодых кутюрье Казахстана со своими коллекциями, а также байеров – специа­листов по закупу одежды и аксессуаров для магазинов модной одежды.

По словам председателя Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Астаны Багилы Бисембаевой, совмещать творчество и бизнес очень непросто, и чтобы добиться успехов в продвижении дела, необходимы опыт и знания, которыми готовы поделиться в палате. В свою очередь директор ТОО «Первая столичная школа дизайна и моды» Ольга Крюкова считает: сегодня фэшн-индустрия в Казахстане развита слабо, а потому необходима непрерывная работа по повышению ее уровня.

В числе приглашенных на трейд-шоу был представитель Roma Fashion Week по Казахстану и Центральной Азии Канат Сауранбаев. Среди 11 дизайнеров он выбрал троих самых лучших, которые примут участие в региональном туре Недели моды в апреле 2017 года.