Альтернатива шахтам

Новая индустриальная зона Saran планомерно застраивается промышленными предприятиями.

Индустриальная зона в городе Сарани площадью 180 га создана на территории бывшего завода РТИ всего год назад. Она успешно расширяется. Сейчас на промышленной площадке действует завод по сборке автобусов марки Yutong, идет строительство предприятия по производству шин KamaTyresKZ. Его запуск намечен на конец текущего года. На шинном заводе будут работать более 1 000 человек, которые сейчас проходят стажировку в Татарстане.

В ближайшие пару лет в индустриальной зоне Saran появятся еще два предприятия: завод металлоизделий с линией цинкования и литейный цех по выпус­ку продукции из легированной стали. Это позволит пятикратно увеличить объем частных инвестиций в экономику региона.

– Мы понимаем, что шахты не вечны, поэтому отрабатываем перспективные пути развития, – отметил аким Сарани Ержан Темирханов. – Индустриальная зона – это возможность сократить зависимость от горнодобывающей промышленности. Новые заводы послужат толчком для развития новых производств и дадут возможность привлечь квалифицированных специалистов из разных уголков Казахстана. Сейчас нам требуется более тысячи рабочих.

В перспективе на предприятиях индустриальной зоны Saran будут работать около 6 000 человек.