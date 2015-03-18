Свежий выпуск Альтернативную энергию в село Олжас СУЛЕЙМЕН

В Министерстве энергетики и водных ресурсов РТ признают, что иного выхода из сложившейся ситуации по обеспечению труднодоступных селений электричеством сегодня пока нет. Удаленность от линий электропередачи подталкивает нынешнее руководство решать данный вопрос именно так.

В связи с этим в Таджикистане «зеленая» энергетика была успешно апробирована в нескольких труднодоступных селениях, куда теперь поступает электричество от малых электростанций, ветряных станций, а также посредством предоставленных сельчанам солнечных батарей.

Следует отметить, что за последние годы жители отдаленных населенных пунктов в Таджикистане получили за счет государства и организаций-доноров около 2,5 тыс. солнечных батарей. Азиатский банк развития в течение последних пяти лет выделил 11 млн. долларов для обеспечения доступа к «зеленой» энергии, на эти средства были построены малые электростанции, ветряные станции, а также закуплены солнечные панели для населения.

Сегодня, в рамках Соглашения таджикско-китайского экономического сотрудничества, китайская компания YINGLI SOLARO объявила о готовности обеспечить в ближайшей перспективе Таджикистан необходимым количеством солнечных батарей. Представители этой компании, которая установила более 40 млн. солнечных панелей в 30 государствах, намерены посетить республику в середине текущего года и обсудить с таджикской стороной вопросы сотрудничества в вопросах обеспечения населения альтернативной энергией.



