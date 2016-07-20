Альтернативный путь доставки грузов из Украины в Казахстан предложили в НПП

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" провела анализ альтернативного маршрута для доставки грузов из Украины в Казахстан, передает Kazpravda.kz.
В палате отметили, что приведенные ниже расценки перевозки грузов Транскаспийским маршрутом являются предварительными.
Начало маршрута: Украина (порт Ильичевск) – Грузия (Поти/Батуми)
Сборы за проезд и бланки разрешений на перевозку груза из Украины в РК составляют 3 МРП (6 363 тенге, или около $20).
Стоимость паромной переправы:
паром Ильичевск (Украина) – Поти/Батуми (Грузия) – от $1000 до $2690 + дополнительная оплата $90;
Ставки морского фрахта на перевозку грузовых автомобилей с водителем на направлениях Ильичевск – Батуми/Поти, Батуми/Поти – Ильичевск на т/х "Грейфсвальд", т/х "Вильнюс Сивэйс" и т/х "Каунас Сивэйс" с 15.06.2016 года
Курсируют 2 парома 2 раза в неделю в среду и в пятницу. Полная вместимость парома 85 грузовых автомобилей.
Среднее время морского перехода из Ильичевска до Поти/Батуми 30 часов.
Далее предлагается сухопутный участок: Грузия (Поти/Батуми) – Азербайджан (Баку), где также предусмотрены разного рода сборы. Из Баку груз транспортируется на паромной переправе в актауский. В настоящее время между Баку и Актау курсируют 11 регулярных паромов вместимостью до 35 грузовых автомобилей и 2 судна типа Ро-Ро грузовместимостью 28 и 52 вагонов (примечание: в порту Актау существуют затруднения с приемом судов типа Ро-Ро ввиду технического несоответствия паромного причала).
Среднее время морского перехода из Баку до Актау 18–20 часов.
Всего дополнительные расходы по альтернативному маршруту колеблются от $2 900 до $4 500. С более подробной информацией по сборам можно ознакомиться здесь.
По словам зампредседателя правления НПП Даны Жунусовой, в настоящее время Нацпалата совместно с КазАТО (Союз международных автомобильных перевозчиков РК) проводит дополнительный анализ и хронометраж транскаспийского маршрута с целью подготовки более подробной информации по альтернативному пути доставки грузов с указанием расстояния маршрута, время нахождения в пути на каждом участке, меры таможенного контроля при пересечении границ и т.д.
По итогам проведенного хронометража вся исчерпывающая информация будет представлена на официальном сайте НПП в открытом доступе для использования в работе предпринимателями, деятельность которых связана с организацией и доставкой грузов с территории Украины в Казахстан.
При этом Нацпалата обращается ко всем предпринимателям и просит при выявлении барьеров при следовании по транскаспийскому маршруту направлять всю исчерпывающую информацию официальным письмом в адрес НПП РК "Атамекен".
В палате отметили, что приведенные ниже расценки перевозки грузов Транскаспийским маршрутом являются предварительными.
Начало маршрута: Украина (порт Ильичевск) – Грузия (Поти/Батуми)
Сборы за проезд и бланки разрешений на перевозку груза из Украины в РК составляют 3 МРП (6 363 тенге, или около $20).
Стоимость паромной переправы:
паром Ильичевск (Украина) – Поти/Батуми (Грузия) – от $1000 до $2690 + дополнительная оплата $90;
Ставки морского фрахта на перевозку грузовых автомобилей с водителем на направлениях Ильичевск – Батуми/Поти, Батуми/Поти – Ильичевск на т/х "Грейфсвальд", т/х "Вильнюс Сивэйс" и т/х "Каунас Сивэйс" с 15.06.2016 года
|
Наименование груза
|
Ставка фрахта
|
Ильичевск – Батуми/Поти
USD
|
Батуми/Поти –Ильичевск
USD
|
Груженый грузовой автомобиль
|
1050
|
800
|
Порожний грузовой автомобиль
|
1050
|
600
|
Спирт и спиртосодержащие технические жидкости
|
2480
|
2430
|
Ликеро-водочные (за исключением вина и пива), коньячные изделия
|
1830
|
1710
|
Сжатые и сжиженные газы
|
1830
|
1710
|
Аккумуляторы, аэрозоли, химические грузы, кислоты и пр. опасные грузы
|
1170
|
1050
|
Сигареты
|
1700
|
1700
|
Живые животные
|
2370
|
2370
|
Грузы 1 класса опасности ИМО
|
2690
|
2690
Среднее время морского перехода из Ильичевска до Поти/Батуми 30 часов.
Далее предлагается сухопутный участок: Грузия (Поти/Батуми) – Азербайджан (Баку), где также предусмотрены разного рода сборы. Из Баку груз транспортируется на паромной переправе в актауский. В настоящее время между Баку и Актау курсируют 11 регулярных паромов вместимостью до 35 грузовых автомобилей и 2 судна типа Ро-Ро грузовместимостью 28 и 52 вагонов (примечание: в порту Актау существуют затруднения с приемом судов типа Ро-Ро ввиду технического несоответствия паромного причала).
Среднее время морского перехода из Баку до Актау 18–20 часов.
Всего дополнительные расходы по альтернативному маршруту колеблются от $2 900 до $4 500. С более подробной информацией по сборам можно ознакомиться здесь.
По словам зампредседателя правления НПП Даны Жунусовой, в настоящее время Нацпалата совместно с КазАТО (Союз международных автомобильных перевозчиков РК) проводит дополнительный анализ и хронометраж транскаспийского маршрута с целью подготовки более подробной информации по альтернативному пути доставки грузов с указанием расстояния маршрута, время нахождения в пути на каждом участке, меры таможенного контроля при пересечении границ и т.д.
По итогам проведенного хронометража вся исчерпывающая информация будет представлена на официальном сайте НПП в открытом доступе для использования в работе предпринимателями, деятельность которых связана с организацией и доставкой грузов с территории Украины в Казахстан.
При этом Нацпалата обращается ко всем предпринимателям и просит при выявлении барьеров при следовании по транскаспийскому маршруту направлять всю исчерпывающую информацию официальным письмом в адрес НПП РК "Атамекен".