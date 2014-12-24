Альтернативы индустриализации нет Статьи 659

Амиржан АСПАЕВ, мастер-плавильщик АО "Тыныс", Кокшетау:



Вот уже много лет я работаю в плавильном цехе нашего завода. Помню то время, когда здесь было примитивное плавильное и литейное оборудование, и все нам приходилось делать практически вручную.



Но время стремительно летит вперед, меняются условия нашей работы, и производство становится все более автоматизированным. Вот и наш завод получил недавно современное оборудование, которое сегодня запущено в эксплуатацию. Теперь нам, плавильщикам, стало легче, но без рабочих рук мастеров своего дела все равно не обойтись. А благодаря новому оборудованию я сегодня выполняю сменную норму на 120–150%, выдавая на-гора качественный сплав металлов.



В своем интервью журналистам ведущих телеканалов республики Глава государства сказал о том, как нелегко давался процесс индустриализации Казахстану после обретения им независимости, и первые попытки были неудачными. Сегодня ситуация в корне изменилась, что я вижу на примере нашего завода с полувековой историей, который переживает в настоящее время процесс возрождения, с каждым годом наращивая объемы производства и расширяя ассортимент выпускаемой продукции.



Глава государства заявил о том, что в республике разработан второй этап программы индустриализации, имеющий инновационную направленность, и теперь предприятия в Казахстане будут строиться по другому принципу. И абсолютно справедливы его слова о том, что альтернативы индустриальной программе нет. Наша республика должна стать индустриальной страной, и она ею станет! Порукой тому – мудрая, проверенная временем, целенаправленная политика нашего Елбасы.