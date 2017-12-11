Альтернативы переговорам нет
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Ануар Калмыков
Позиция Казахстана по мирному процессу на Ближнем Востоке остается неизменной – об этом заявил на заседании Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Наша страна выступает за скорейшее возобновление переговоров, особенно в двустороннем формате и без предварительных условий. Необходимо содействовать мирному процессу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Мадридскими принципами, «Дорожной картой мира» и Арабской мирной инициативой.