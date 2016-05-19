​«Алтун Пашахан» и «Дружба»

798

Концертное представление «Өлкәмдә баһар, күлкәмдә баһар» продлилось три майских дня, в течение которых звучали самые разные песни, монологи и миниатюры. Первое отделение открылось знаменитым казахским кюем Курмангазы «Балбырауын» в исполнении ансамбля «Нава». Уйгурская народная песня «Әл рази», исполненная этим же ансамблем, не оставила никого равнодушным – зрители с радостью подпевали артистам. Так же зажигательно исполнил солист театра Алимжан Абдуллаев другую уйгурскую народную песню – «Әй пәләк».

Попурри из мелодий разных народов талантливо представил Шахназар Аблашимов. На сцене звучали таджикская песня «Дор интизори», татарская «Дустларим», узбекская «Ана Түркстан» и «Ата-анам есиллардин». А песни военных лет в исполнении Дильшата Ахмадиева всколыхнули память людей старшего поколения. Они слушали их со слезами на глазах.

Зритель тепло воспринял также и миниатюры, и красочные танцы. Ансамбль «Рухсара» представил танец «Чирақ», а гости из Корейского театра показали лирические танцевальные постановки. Завершился праздничный концерт песней, воспевающей нашу Родину, – «Жасай бер, Қазақстан»!

Популярное

Все
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Слово о замечательном человеке
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]