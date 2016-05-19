Концертное представление «Өлкәмдә баһар, күлкәмдә баһар» продлилось три майских дня, в течение которых звучали самые разные песни, монологи и миниатюры. Первое отделение открылось знаменитым казахским кюем Курмангазы «Балбырауын» в исполнении ансамбля «Нава». Уйгурская народная песня «Әл рази», исполненная этим же ансамблем, не оставила никого равнодушным – зрители с радостью подпевали артистам. Так же зажигательно исполнил солист театра Алимжан Абдуллаев другую уйгурскую народную песню – «Әй пәләк».

Попурри из мелодий разных народов талантливо представил Шахназар Аблашимов. На сцене звучали таджикская песня «Дор интизори», татарская «Дустларим», узбекская «Ана Түркстан» и «Ата-анам есиллардин». А песни военных лет в исполнении Дильшата Ахмадиева всколыхнули память людей старшего поколения. Они слушали их со слезами на глазах.

Зритель тепло воспринял также и миниатюры, и красочные танцы. Ансамбль «Рухсара» представил танец «Чирақ», а гости из Корейского театра показали лирические танцевальные постановки. Завершился праздничный концерт песней, воспевающей нашу Родину, – «Жасай бер, Қазақстан»!