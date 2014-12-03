"Алтын бала" распахнул двери

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
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В таком дошкольном учреждении в этом районе города нуждались давно: Авиагородок разросся, а малышей родителям приходилось устраивать далеко от дома, в других микрорайонах. Теперь жители не нарадуются: ясли-сад под боком, в нем созданы все условия для всестороннего развития детишек. Набраны 13 групп с обучением на государственном и русском языках. Имеются музыкальный зал, игровые и спальные помещения, кухня, медицинский блок... Ясли-сад, по словам заведующей Динары Туребаевой, будет работать в режиме пятидневной рабочей недели.
Символично то, что объект введен в День Первого Президента. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 444 млн тенге, а из местного – около 28 млн. Как отметил на церемонии открытия ясли-сада аким области Архимед Мухамбетов, сегодня в рамках реализации поручений Главы государства по региону охвачены дошкольным образованием 87% детей от трех до шести лет.
За последние годы введены в строй десятки новых объектов. И эта работа продолжается: в ближайшие два-три года на средства из республиканского бюджета будут построены еще семь детских садов на 320 мест каждый. Три из них – в Актобе и четыре – в районах. В будущем году в пригородных селах Каргалинское и Ясное будут сданы под ключ два детских сада. Изысканы деньги на строительство также из местной казны: в скором времени справят новоселья в современных зданиях малыши микро­района "Нур-Актобе", пригородных сел Заречный-1 и Заречный-4. К реализации этой задачи в регионе активно привлекаются частные инвесторы. Если три года назад в Актобе было всего семь частных садиков, то сейчас их насчитывается более 20. Только в текущем году в областном центре сданы в эксплуатацию девять частных садов на 870 мест, и во всех размещен государственный заказ. Благодаря государственно-частному партнерству в будущем году в микрорайоне "Батыс-2" намечен ввод еще одного дошкольного учреждения на 320 мест. Реализует проект ИП "Баймагамбетова". На счету у этого предпринимателя объект­ подобного назначения уже третий.

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