Алтын бесік – золотая колыбель

Трепетное отношение наших предков к появлению на свет потомства, чью жизнь впоследствии необходимо сохранить во что бы то ни стало, несмотря на суровые климатические условия и кочевой образ жизни, достойно отдельной похвалы. Из глубины тысячелетий в современную реальность дошло немало замечательных обрядов, которыми отмечается и каждый последующий за рождением ребенка этап его взросления и становления как личности.
Сегодня немало казахских семей бережно хранят и передают из поколения в поколение как священную реликвию бесік (колыбель-качалку), в которой первые месяцы своей жизни проводили их дети. Бесспорно, при нынешнем богатейшем арсенале всевозможных люлек, кроваток, колясок, ходунков и прочих приспособлений нет острой необходимости выращивать в бесике новорожденных младенцев. Хотя отдельные и довольно успешные прецеденты этого, особенно в сельской местности, имеют место быть и в наши дни.
Зато такой народный обряд, как «бесікке салу» (укладывание в колыбель), широко распространен среди современных казахов. Кстати, при этом в наши дни уже не имеет принципиального значения, настоящий это бесик, который в древности называли еще «золотым гнездом грудничка», или многофункциональная деревянная кроватка, изготовленная фабричным способом. Главный смысл одного из самых значимых и почитаемых среди казахов обрядов заключается в том, что новорожденного впервые укладывают в колыбель. По этому случаю приглашаются гости и накрывается праздничный дастархан.
Но прежде, чем сесть за стол, близкие родственники, а также друзья семьи, в которой родился долгожданный малыш, принимают участие в проведении обряда. Руководит им специально приглашенная по этому случаю авторитетная бабушка, имеющая богатый опыт воспитания детей и внуков. Именно ей родители новорожденного доверяют взять ребенка на руки и впервые уложить в колыбель.
В соответствии с народными обычаями бесик окуривался аршой (можжевельником), а к его изголовью привязывался амулет, призванный защищать грудного ребенка от злых духов, сглаза и порчи. Далее колыбельку малыша накрывали семью различными вещами, каждая из которых несла в себе определенный смысл и могла повлиять на дальнейшую судьбу младенца. К примеру, шуба или дорогой чапан символизируют собой богатство и положение в обществе. Как правило, мальчику во время проведения обряда кладут в колыбель уздечку и нагайку, чтобы вырос сильным и ловким джигитом, а девочке – расческу и зеркальце, чтобы стала настоящей красавицей.
Впрочем, до тех пор, пока новорожденному не исполнится 40 дней, его не показывают чужим, малознакомым и особенно «глазливым» людям. Обряд «қырқынан шығару»(буквальный перевод – «вывести из сорока») также весьма популярен в условиях современной реальности. Его проводят не ранее чем на 41-й день после появления ребенка на свет. Во время обряда малышу впервые с момента рождения состригают ногти, сбривают наголо волосы. Существует поверье, что если их оставить на голове, то густая шевелюра в будущем у него не вырастет. Небезопасную процедуру сбривания пушковых волос у младенца поручают опытному и уважаемому аксакалу. По этому случаю накрывается дастархан, за которым приглашенных гостей потчуют обильным угощением, дарят им подарки.
Гульмира Шажанбаева, заместитель председателя совета ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым», считает, что гостеприимство казахского народа ярко проявляется во время проведения именно таких семейных праздников. Ведь кроме друзей молодых родителей разделить их радость приглашают соседей и многочисленных родственников с обеих сторон.
– Наши апашки из поколения в поколение передают уникальные рецепты приготовления национальных блюд, которые обычно подаются гостям на таких торжествах, – рассказывает она.
По ее словам, особое внимание уделяется также рациону молодой матери. В нем, к примеру, обязательно должна присутствовать каша «быламық», в составе которой помимо молока, пшена и масла находятся еще и ягоды. Ее ежедневно готовят специально для роженицы вплоть до исполнения ребенку 40 дней, пока не наладится стабильный режим грудного вскармливания.
(Более подробный рассказ о других народных обычаях и обрядах, сопровождающих каждый этап воспитания детей в семье, читайте в следующих номерах нашей газеты.)
Жители Алматинской области выступают против строительства птицефабрики рядом с их селом
Налоги и закон Парето
Благодатная степь Карима Мынбаева
Пока местные чиновники бодро рапортуют о ликвидации стихийных свалок, контейнеры во дворах Семея неделями утопают в мусоре
Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Восставший из пепла
Один в поле не воин
Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства
Что год политический нам готовит?
Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
Начать с начала
Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
В условиях глобальной неопределенности
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Не давите на газ
Будьте здоровы!
Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен
Трагедия в высотке
В память о «шаянском Шолохове»
Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане