Алтын бесік – золотая колыбель Статьи 2460 Светлана АБЕНОВА

Трепетное отношение наших предков к появлению на свет потомства, чью жизнь впоследствии необходимо сохранить во что бы то ни стало, несмотря на суровые климатические условия и кочевой образ жизни, достойно отдельной похвалы. Из глубины тысячелетий в современную реальность дошло немало замечательных обрядов, которыми отмечается и каждый последующий за рождением ребенка этап его взросления и становления как личности.



Сегодня немало казахских семей бережно хранят и передают из поколения в поколение как священную реликвию бесік (колыбель-качалку), в которой первые месяцы своей жизни проводили их дети. Бесспорно, при нынешнем богатейшем арсенале всевозможных люлек, кроваток, колясок, ходунков и прочих приспособлений нет острой необходимости выращивать в беси­ке новорожденных младенцев. Хотя отдельные и довольно успешные прецеденты этого, особенно в сельской местности, имеют место быть и в наши дни.



Зато такой народный обряд, как «бесікке салу» (укладывание в колыбель), широко распространен среди современных казахов. Кстати, при этом в наши дни уже не имеет принципиального значения, настоящий это бесик, который в древности называли еще «золотым гнездом грудничка», или многофункциональная деревянная кроватка, изготовленная фабричным способом. Главный смысл одного из самых значимых и почитаемых среди казахов обрядов заключается в том, что новорожденного впервые укладывают в колыбель. По этому случаю приглашаются гости и накрывается праздничный дастархан.



Но прежде, чем сесть за стол, близкие родственники, а также друзья семьи, в которой родился долгожданный малыш, принимают участие в проведении обряда. Руководит им специально приглашенная по этому случаю авторитетная бабушка, имеющая богатый опыт воспитания детей и внуков. Именно ей родители новорожденного доверяют взять ребенка на руки и впервые уложить в колыбель.



В соответствии с народными обы­чаями бесик окуривался аршой (можжевельником), а к его изголовью привязывался амулет, призванный защищать грудного ребенка от злых духов, сглаза и порчи. Далее колыбельку малыша накрывали семью различными вещами, каж­дая из которых несла в себе определенный смысл и могла повлиять на дальнейшую судьбу младенца. К примеру, шуба или дорогой чапан символизируют собой богатство и положение в обществе. Как правило, мальчику во время проведения обряда кладут в колыбель уздечку и нагайку, чтобы вырос сильным и ловким джигитом, а девочке – расческу и зеркальце, чтобы стала настоящей красавицей.



Впрочем, до тех пор, пока новорожденному не исполнится 40 дней, его не показывают чужим, малознакомым и особенно «глазливым» людям. Обряд «қырқынан шығару»(буквальный перевод – «вывести из сорока») также весьма популярен в условиях современной реальности. Его проводят не ранее чем на 41-й день после появления ребенка на свет. Во время обряда малышу впервые с момента рождения состригают ногти, сбривают наголо волосы. Существует поверье, что если их оставить на голове, то густая шевелюра в будущем у него не вырастет. Небезопасную про­цедуру сбривания пушковых волос у младенца поручают опытному и уважаемому аксакалу. По этому случаю накрывается дастархан, за которым приглашенных гостей потчуют обильным угощением, дарят им подарки.



Гульмира Шажанбаева, заместитель председателя совета ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым», считает, что гостеприимство казахского народа ярко проявляется во время проведения именно таких семейных праздников. Ведь кроме друзей молодых родителей разделить их радость приглашают соседей и многочисленных родственников с обеих сторон.



– Наши апашки из поколения в поколение передают уникальные рецепты приготовления национальных блюд, которые обычно подаются гостям на таких торжест­вах, – рассказывает она.



По ее словам, особое внимание уделяется также рациону молодой матери. В нем, к примеру, обязательно должна присутствовать каша «быламық», в составе которой помимо молока, пшена и масла находятся еще и ягоды. Ее ежедневно готовят специально для роженицы вплоть до исполнения ребенку 40 дней, пока не наладится стабильный режим грудного вскармливания.



(Более подробный рассказ о других народных обычаях и обрядах, сопровождающих каждый этап воспитания детей в семье, читайте в следующих номерах нашей газеты.)

