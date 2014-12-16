Алтын домбра

Сара АМИР
Развитие и популяризация национальной культуры и традиций выступает одним из основных приоритетов, определенных в политичес­кой доктрине партии. Так, в прошлом году при поддержке партии «Нур Отан» состоялось более десяти айтысов международного и республиканского уровня, в нынешнем – эта традиция продолжена и состязания акынов-импровизаторов прошли в ряде регио­нов рес­публики. К примеру, в Талдыкоргане – «Одна страна – один народ – одна судьба», в Актау – «Благосостоя­ние народа в единстве», в Таразе – «Семья – надежда, сердце – Отчизна», в Караганде – «Земля, где трудятся герои», в Шымкенте – «Летописный и благодатный мой край», в Усть-Каменогорске – «Алтай – золотая колыбель».
Ведущим республиканского айтыса «Мәңгілік Ел – Мұратым» по сложившейся традиции был председатель правления Союза акынов и импровизаторов Журсин Ерман. Оценивали мастерство выступавших директор Научно-исследовательского цент­ра им. Коркыта Мырзатай Жолдасбеков, депутат Мажилиса Парламента Оразгул Асанагазыкызы, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан, народный артист СССР Асанали Ашимов, другие известные общественные и культурные деятели.

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