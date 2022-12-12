«Алтын домбыра» собирает мастеров

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Аида Ахметова

В Туркестане при поддержке партии «Amanat» стартовал республиканский айтыс «Алтын домбыра».

Творческое состязание приурочено к 150-летию Ахмета Байтурсынулы. В своем приветственном слове председатель «Amanat» Ерлан Кошанов подчеркнул, что развитие национальной культуры и укреп­ление духовности в обществе являются неизменными прио­ритетами деятельности партии. За последние годы при поддержке «Amanat» в стране проведено порядка ста респуб­ликанских айтысов.

– Сегодня на священной земле Туркестана начинается крупнейшее состязание мастеров слова. Казахстанское общество меняется, справедливость стала основой политики нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Думаю, что все эти позитивные изменения найдут отражение в трудах акынов. Уверен, что сегодня мы услышим мудрые слова о больших изменениях, происходящих в нашей стране, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии также подчеркнул особую роль Ахмета Байтурсынулы в укреплении единства страны и целостнос­ти нации.

Член фракции партии «Amanat» в Мажилисе Аманжол Алтай отметил, что творчество Ахмета Байтурсын­улы – это ключ к воспитанию сегодняшнего поколения.

В айтысе принимают участие 18 акынов со всей страны. Среди них – обладатель прошлой премии «Алтын домбыра» Рустем Кайыртай, а также Толеген Жаманов, Еркебулан Кайназаров, Биржан Байтуов.

В составе жюри – народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Асанали Ашимов, поэт, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства им. Абая Галым Жайлыбай, депутат Сената Нурторе Жусип, поэт, кавалер ордена «Отан» Светкали Нуржан, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, поэт, директор Астанинского филиала Союза писателей РК Даулеткерей Капулы, обладатель «Алтын домбыра» Бекарыс Шойбеков, поэт, директор Западно-Казахстанского областного центра «Культура и искусство» им. Кадыра Мырза Али Бауыржан Калиолла.

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