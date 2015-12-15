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​«Алтын сапа» – престиж и популярность
Досжан НУРГАЛИЕВ

Как сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев, в отличие от предыдущих лет в нынешнем году проведение традиционных конкурсов было возложено на Палату предпринимателей. При этом на сей раз в отборочной комиссии были в основном представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и общественности, а не только гос­органов, как это бывало раньше.

– В этом году, согласно новым правилам, к участию в конкурсе «Алтын сапа» впервые обеспечен доступ субъектам малого и среднего бизнеса. В регионах это восприняли с большим энтузиазмом – львиная доля заявок была подана именно субъектами малого бизнеса. В частности, среди 153 заявок, поступивших из регионов, 69 были поданы предприятиями малого бизнеса, 44 – средними и 40 – крупными предприятиями, – пояснил Нуржан Альтаев.

Ежегодно «Алтын сапа» проводится по трем номинациям: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» и «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». На соискание премии по первой номинации было подано 63 заявки от бизнеса, по второй – 52 заявки и по третьей – 38 заявок.

В текущем году в рамках конкурса «Алтын сапа» были введены три специальные премии по трем номинациям: «Лидер качества в товарах для населения», «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект».

Примечательно, что в первой номинации победу одержала известная кондитерская фабрика «Рахат», которая продолжает выпускать лучшие в СНГ шоколад, зефир и многие другие сладости из натуральных компонентов.

Для участия в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» было подано 144 заявки от казахстанских предприятий. В текущем новую премию от НПП РК – «Iскер» – получили те предприятия, которые на деле стремятся сделать свой товар качественным и конкурентоспособным. Обладателями этой премии стали 10 предприятий Казахстана, среди которых и компании «Дом авторского дизайна «Алтын Орда» и «Медикер».

По мнению заместителя председателя правления компании «Медикер» Тимура Султангазиева, участие в конкурсе – это еще один шанс для предприятия, успешно действующего на рынке медицинских услуг, проявить и показать свои лучшие качества и достижения.

Цель конкурсов, проводимых НПП «Атамекен», заключается также в поддержке и поощрении лучших отечественных товаропроизводителей за большие дос­тижения в области обеспечения безопасности продукции, а также внедрение международных стандартов качества. На соискание премий сегодня могут претендовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг, кроме организаций, в которых доля участия государства составляет более 50%.

Количество участников конкурса растет из года в год. Если в 2006 году в конкурсе на соискание премии «Алтын сапа» участвовало 52 субъекта бизнеса, то в 2015 году число претендентов выросло до 153 предприятий, что говорит о популярности и растущем прес­тиже этих конкурсов.

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