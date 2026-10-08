«Алтын виза» как фактор развития Казахстана
Шолпан Каринова, депутат Курултая Республики Казахстан
На открытии первой сессии Курултая Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос внедрения «Алтын визы» для привлечения инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Данное поручение Главы государства приобретает особую значимость на нынешнем этапе развития Казахстана. Страна активно развивается, реализует экономические преобразования и расширяет международное сотрудничество. Инициативы Президента укрепляют международный авторитет Казахстана и признание результатов проводимых реформ. В этих условиях важно использовать открывающиеся возможности для привлечения долгосрочных инвестиций и высококвалифицированных специалистов, чьи знания и опыт необходимы нашей экономике.