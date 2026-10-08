«Алтын виза» как фактор развития Казахстана

Во исполнение поручения Главы государства в Курултае создана рабочая группа с участием депутатов, представителей государственных органов, экспертов и других заинтересованных сторон. Работа по внесению соответствующих изменений в законодательные акты уже начата. Наша задача – обеспечить качественную законодательную основу этой инициативы: определить условия получения «Алтын визы», содержание предоставляемых преимуществ и ожидаемый вклад обладателей «Алтын визы» в развитие страны. Важно, чтобы предусмотренные законом меры были удобны в применении и давали конкретный результат. Ниже изложены основные подходы и предложения, которые обсуждаются в рамках этой работы и будут предложены для включения в законопроект.

В основе этой работы должна быть понятная взаимосвязь. Казахстан создает благоприятные условия для человека, который инвестирует в экономику или привносит редкие профессиональные компетенции, и для его семьи. В свою очередь страна получает инвестиции, новые рабочие места, современные технологии и знания, которые помогают развивать производство, повышать качество услуг и готовить отечественных специалистов.

Для Казахстана «Алтын виза» может стать инструментом привлечения долго­срочных инвестиций в реальные проекты. Открытие предприятий, расширение производства, развитие инфраструктуры и выход на новые рынки создают возможности для отечественного бизнеса и занятости граждан. При определении условий предоставления «Алтын визы» важно учитывать отраслевую значимость проекта, его устойчивость и пользу для регионов.

Не менее важен вклад специалистов с уникальными компетенциями. Речь идет о профессионалах, которых трудно найти на рынке труда и чьи знания необходимы в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, науке и цифровых технологиях. Такой специалист может помочь внедрить новую технологию, наладить сложный производственный процесс, развить научное направление или освоить современную методику работы.

Для страны особенно ценно, чтобы эти компетенции передавались казахстанским коллегам. Совместные проекты, наставничество, обучение и участие в подготовке кадров позволяют закрепить полученные знания внутри страны. Поэтому при оценке результатов применения механизма «Алтын виза» следует учитывать не только объем привлеченного капитала, но и внедренные технологии, подготовленных специалистов, созданные рабочие места и развитие местных предприятий.

Для самого инвестора «Алтын виза» должна означать возможность уверенно планировать работу и жизнь в Казахстане. Долгосрочный проект требует предсказуемых условий проживания, понятных правил ведения бизнеса и доступных административных процедур.

Для высококвалифицированного специалиста важна возможность работать по своей профессии и применять знания без избыточных административных барьеров. В этой связи предлагается предусмотреть осуществление трудовой и профессиональной деятельности без включения в квоту на привлечение иностранной рабочей силы и без получения соответствующего разрешения. Конкретные условия такого порядка должны быть закреплены в законодательстве с учетом потребностей национального рынка труда.

Отдельного решения требует признание документов об образовании, полученных за рубежом. Предлагается предусмотреть упрощенную процедуру признания таких документов в установленных законодательством случаях. Это позволит востребованному специалисту быстрее приступить к работе по квалификации.

В числе предлагаемых мер рассматриваются налоговые преференции: освобождение обладателей «Алтын визы» от уплаты индивидуального подоходного налога, налогов на имущество и землю, а также от обязанности по декларированию доходов и имущества.

Дополнительно предлагается проработать беспошлинный ввоз личного имущества и доступ к предусмотренным законодательством государственным финансовым услугам. При этом каждое преимущество должно иметь определенные границы применения и прозрачный порядок предоставления.

Семья – важная часть решения о переезде в другую страну. Инвестор или специалист оценивает не только профессиональные возможности, но и то, смогут ли его дети продолжить обучение, будет ли семье доступна медицинская помощь, сможет ли супруг или супруга работать и реализовать свои профессиональные навыки. От ответов на эти вопросы во многом зависит готовность человека связать свое будущее с Казахстаном.

Решение инвестора прийти в Казах­стан зависит от того, насколько надежно и без излишней бюрократии работают все предус­мотренные механизмы. Законодательные преимущества должны подкрепляться повседневной практикой: соблюдением сроков, понятными требованиями, согласованной работой государственных органов и возможностью своевременно решать возникающие вопросы.

При этом условия предоставления «Алтын визы» должны быть связаны с реальным вкладом в экономику и развитием профессиональных компетенций.

Качественное исполнение поручения Президента должно обеспечить долго­срочное поступательное развитие Казахстана. Привлеченные инвестиции, новые производства и переданные знания будут укреплять экономику, повышать ее производительность и создавать возможности для отечественного бизнеса. Поддержка инвестора, востребованного специалиста и их семей должна служить достижению этих результатов.

Конечная цель всей этой работы – благополучие наших граждан: устойчивые рабочие места, рост доходов, доступ к качественным услугам и новые возможности для профессионального развития. Именно вклад в качество жизни людей должен стать главным ориентиром реализации «Алтын визы».