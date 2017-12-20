Альварес дал согласие на реванш с Головкиным

Как заявил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, Сауль "Канело" Альварес выразил согласие провести реванш с Геннадием Головкиным, и теперь их сторона ждет ответа казахстанца, сообщает sports.kz.
"Мы близки и уже достаточно продвинулись. "Канело" хочет боя и он дал нам "зеленый свет" на то, чтобы завершить сделку. Остались лишь важные детали, и как только мы их решим, мы начнем работать над контрактами. Наша главная цель – это реванш. Это то, чего хочет Сауль и желает видеть публика. Осталось решить буквально пару деталей, но мы очень близки.
Возможно, к Рождеству мы продолжим переговоры. Мы продолжаем работать с представителями Головкина. Том Леффлер сейчас путешествует по Германии. Он поговорит с GGG, и мы будем ждать лишь его ответа", – рассказал Гомес в интервью ESPN Deportes.