Образование

Альянс колледжей создан в Казахстане

Меморандум о создании альянса колледжей сегодня в городе Аксу Павлодарской области подписали директора 14 колледжей и руководство ERG (Евразийская Группа). Этот союз, считают стороны, сможет повысить квалификацию и конкурентоспособность выпускников казахстанских колледжей и решить кадровый вопрос для компаний горно-металлургического сектора.

Сотни студентов колледжей ежегодно проходят практику на предприятиях ERG. И большая часть из них готова после окончания учебы прийти на работу в компанию. За пять лет на предприятия Группы в Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях трудоустроено около трех тысяч выпускников колледжей. Молодых людей, как показал последний опрос, привлекают заработная плата, карьерные возможности и стабильность (52%, 45% и 45% соответственно)

- Мир не стоит на месте, меняется производство и требования к сотрудникам, - обратился к директорам колледжей председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов. – Наша с вами задача сделать так, чтобы студент колледжа получал максимально актуальные знания и умения.

Для консолидации усилий ERG и учебных заведений и создан Альянс колледжей. Пока в союз вошли 14 организаций технического и профессионального образования.

Среди основных задач Альянса:

•        совершенствование образовательных программ профессионального, технического, послесреднего образования, в том числе с учетом потребности горно-металлургической отрасли Казахстана в высоких профессиональных навыках выпускников колледжей;

•        создание и развитие отраслевого учебно-методического центра колледжей;

•        разработка и реализация лидерских программ для руководителей и преподавателей колледжей;

•        создание пула наставников из высокопрофессиональных, инициативных сотрудников казахстанских компаний Группы ERG;

Кроме этого компания BTS Education – еще один участник Альянса -  предоставит доступ на онлайн курсы по повышению квалификации учителей и студентов колледжей, а также свою методологию по обновлению образовательных программ.

-        В последние годы наблюдаются позитивные изменения в системе ТиПО, - руководитель управления Министерства просвещения Каламкас Алгазинова. – Сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных  программ и сроки обучения. Дуальное обучение внедрено в более 500 колледжах, охват составляет 68 тысяч студентов. Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Убеждена, что Альянс будет способствовать укреплению наших начинаний и повысит качество подготовки технических специалистов.

ERG всегда поддерживает колледжи в регионах присутствия Группы. Так, в 2022 году выделено 310 млн тенге на улучшение материально-технической базы учебных заведений. С 2021 года для студентов всех колледжей организовывают оплачиваемому практику. А в рамках трехлетней программы развития регионов планируется выделить более 700 млн тенге колледжам-партнерам.

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