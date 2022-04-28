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Альянс науки и практики
Айгуль Турысбекова, Алматы

Традиционная весенняя научно-практическая конференция в Казахском научно- исследовательском институте онкологии и радиологии «Новые стратегии диагностики и лечения в онкологии» посвящена самым актуальным вопросам этой сферы медицины.

Научный форум с участием ученых и специалистов из Казахстана и зарубежных стран направлен на диагностику и лечение рака легкого, опухолей молочной железы, ЖКТ, костей и мягких тканей и онкоурологии. Мероприятие проходило в онлайн-, офлайн-формате. В работе конференции приняли участие около 200 делегатов со всех регионов Казахстана: врачи-онкологи, хирурги, радиологи, гинекологи, специалисты ядерной медицины, врачи-резиденты, преподаватели и студенты медицинских вузов.

В своей приветственной речи председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов Казахстана, профессор, академик НАН РК Диляра Кайдарова отметила, что в 2022-м подходит к завершению реализация Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассчитанная на 2018–2022 годы. Необходимо подвести итоги и сформировать план работы на ближайшее время. Конференция послужит диалоговой площадкой для обмена мнениями и подведения предварительных итогов осуществления мер онкоплана.

В рамках мероприятия состоялись «круглые столы» по персонализированной терапии, раку мочевого пузыря, совместной секции с IGCS по онкогинекологии. С докладами выступили эксперты из США, Франции, Кореи, России, Израиля, Великобритании. Обсуждались темы, посвященные научным открытиям в развитии и эволюции злокачественных новообразований, современные медицинские технологии диагностики и лечения рака, инновационные методы персонифицированной терапии, таргетной терапии и иммуноонкологии, высокотехнологичные методы лучевой терапии и современные достижения онкохирургии. Форум транслировался также на онлайн-платформе для возможности ознакомления с докладами широкому кругу специалистов.

На вопросы «КП» о том, какие методы лечения признаны сегодня самыми безопасными, наносящими наименьший вред организму, а также о последних достижениях в диагностике, ответил руководитель центра томотерапии ALMA Medical group на базе КазНИИОР профессор Джем Парлак. По его словам, наилучшим вариантом лечения является протонная терапия. Но у этого метода есть определенный недостаток – дороговизна, поэтому многие страны не имеют таких центров. Причина – высокая стоимость оборудования и его обслуживания.

После протонной терапии наилучшим вариантом является томотерапия. Это дистанционная лучевая терапия с использованием фотонов на линейном ускорителе. Томотерапия – одна из высокотехнологичных медицинских услуг, которая предоставляется в Казахстане бесплатно в рамках ГОБМП. Она позволяет давать большие дозы на участки опухоли, но при этом минимизировать воздействие на другие части организма. В Казах­стане есть два центра томотерапии – в Нур-Султане и Алматы. Стоит отметить, что в КазНИИ онкологии и радиологии установлено оборудование для томотерапии самого последнего поколения.

Также профессор отметил, что в последнее время происходит улучшение не только в лечении, но и диагностике. Это стало возможным благодаря повсеместному использованию ПЭТ⁄КТ и МРТ.

– Это очень важно, потому что ранее мы могли лечить пациентов, не подозревая, что у них есть метастазы, что не приводило ни к какому результату. На данный ­момент мы можем полноценно обследовать пациента с помощью таких активно развивающихся методов диагностики и быть более точными в подаче дозы для облучения опухоли, – сказал Джем Парлак.

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