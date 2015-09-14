Альянс у подножия Тянь-Шаня

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Напомним, предложение о совместном проекте по созданию IT-технопарка по модели Silicon Valley в целях дальнейшего научно-технического сотрудничества Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­ озвучил ранее – во время официального визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в мае нынешнего года. Претворяя в жизнь идею Главы государства, КазНУ выступил с инициативой создать международный IT-технопарк Альянса университетов Нового шелкового пути. Он будет формироваться на базе КазНУ­. Для этого планируется создание цент­ра суперкомпьютерных и облачных вычислений. Первый суперкомпьютер с высокой производительнос­тью – 110 трлн операций в секунду (110 Тфл) на грант правительства КНР предоставит ведущему казахстан­скому университету китайская компания INSPUR.
В КазНУ сообщили, что во время государственного визита Главы государства Н. Назарбаева в КНР вуз подписал с китайской компанией INSPUR меморандум о сотрудничестве. Одним из ближайших совместных проектов китайской компании в Казахстане станет запуск производства высокопроизводительных серверов. Следует отметить, что Правительство Казахстана определило КазНУ базовым вузом в подготовке специалистов по информационно-коммуникационным технологиям. Для этого совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК университет создает уникальный инновационный кластер «Технолофт». В него войдут инновационные мастерские и IT-технопарк, ядром которого послужит суперкомпьютер.
Углубление сотрудничества Казахстана и Китая в области информационно-коммуникационных технологий, без сомнения, придаст новое качество межгосударственным отношениям в сфере науки и образования, расширит возможности совместных проектов научно-техничес­кого взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, это будет способствовать успешной реализации масштабного межгосударственного проекта по созданию экономического пояса Нового шелкового пути, тесно перекликающегося с Посланием Президента РК «Нұрлы жол – путь в будущее».

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