Общество
Алжир подписал договор об участии в ЭКСПО-2017
Алжир подписал договор об участии в "ЭКСПО-2017", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

24 ноября состоялся визит комиссара "ЭКСПО-2017" Рапиля Жошыбаева в Алжирскую Народную Демократическую Республику (АНДР). В рамках визита были проведены встречи с государственным министром – министром иностранных дел и международного сотрудничества АНДР Рамтаном Ламамра и комиссаром национальной секции, ответственным за участие Алжира в "ЭКСПО-2017" – поверенным в делах премьер-министра АНДР Мустафой Шакибом Халифом.

В ходе встречи Жошыбаев и Ламамра обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Дипломаты отметили близость позиций Астаны и Алжира по основным международным и региональным проблемам. Стороны подтвердили готовность к налаживанию более тесного сотрудничества и взаимной поддержке кандидатур в рамках международных организаций.

Ламамра отметил, что ЭКСПО в Астане будет способствовать притоку новых технологий и повышению имиджа Казахстана на международной арене. Алжирский министр также выразил надежду, что проведение саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в рамках ЭКСПО-2017 придаст импульс укреплению сотрудничества стран ОИС в области устойчивого развития и энергоэффективности.

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Во время встречи с алжирским комиссаром Жошыбаев рассказал о проводимой работе по организации выставки, отметил имеющийся большой опыт участия Алжира в различных международных выставках и полученные страной "золотые медали" за лучшее раскрытие темы в прошедших ЭКСПО-2010 в Шанхае и ЭКСПО-2015 в Милане.

В свою очередь Халиф сообщил, что 4 июля 2017 года Алжир планирует провести свой национальный день в ЭКСПО-2017. Алжирский комиссар выразил уверенность, что предлагаемая Казахстаном тема "Энергия будущего" поможет решению глобальных проблем экологических угроз и недостатка энергии, а ЭКСПО-2017 станет для стран со всего мира, в том числе Африки, платформой демонстрации своих достижений и новейших разработок в области энергетики.

По словам Халифа, в Алжире принята национальная программа по развитию возобновляемых источников энергии, согласно которой планируется увеличить долю ВИЭ в общем энергобалансе до 27% к 2030 году. Правительство страны объявило о плане по вводу в эксплуатацию 13,5 ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей к 2030 году.

По итогам встречи Жошыбаев и Халиф подписали Договор об участии алжирской стороны в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017".

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