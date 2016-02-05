​«Аманат» номинируется на «Оскар»

В следующем месяце, согласно требованиям оскаровского комитета, в кинотеат­рах страны-производителя начнется прокат этой ленты. Напомним: картина «Аманат» Сатыбалды Нарымбетова посвящена Ермухану Бекмаханову, первому казаху – доктору исторических наук, основателю кафедры истории Казахстана в главном вузе страны – Казахском государственном университете им. Аль-Фараби. Но главная заслуга этого человека в том, что он первым среди отечественных историков попытался объективно рассказать о восстании под предводительством Кенесары Касымова. Это стои­ло Бекмаханову многого: сама монография «Казахстан в 20–40 годы ХIХ века» была «удостоена» четырех дискуссий, одна из которых проходила в Москве, а ее автор лишен всех званий, исключен из КПСС, осужден, приговорен к 25 годам ИТЛ.

Расправа над ученым и его монографией имеет свою предысторию. В годы Великой Оте­чественной войны многие российские ученые-историки были эвакуированы в Алма-Ату. Когда приняли решение готовить фундаментальное издание «История Казахской ССР», с древнейших времен до настоящего времени, то есть до 1943 года, координатором между ними и отделом пропаганды ЦК КП Казахстана стал выпускник исторического факультета Воронежского педагогического института Ермухан Бекмаханов. Ему же и было поручено писать главу о восстании под предводительством Кенесары Касымова. Позже молодой историк оформил ее как кандидатскую диссертацию, которую в 1943 году защитил в Москве.

Отметим, что Казахстан ежегодно выставляет одну свою картину на соискание премии киноакадемии «Оскар». В прошлом году выдвигался «Жат» Ермека Турсунова. Попав в лонг-лист (около ста картин), наша лента не прошла в шорт-лист (9 картин) номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Оскар» не запрещает учас­тие картины-номинанта в других кинофестивалях. Поэтому творческий состав планирует отправить «Аманат» в 2016-м на Варшавский, Токийский и Каннский фестивали. Сейчас готовятся субтитры на английском и французском языках.