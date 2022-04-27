Политика
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
​​​​​​​Ерлан Карин, Государственный секретарь РК

Состоялся объединительный съезд партии «AMANAT», закрепивший присоединение к ней партии «ADAL». Следствием этого станут расширение электоральной базы правящей партии и дальнейшая общественная консолидация вокруг курса реформ. В целом это событие соответствует логике начатой в марте трансформации партии «AMANAT».

Несомненно, наиболее громкой новостью стало решение Президента Касым-Жомарта Токаева о прекращении председательства и выходе из партии «AMANAT».

Вместе с тем «AMANAT» по-прежнему останется ядром консолидации сторонников президентского курса реформ.

Стоит отметить, что еще в январе при вступлении в должность председателя партии Глава государства заявил, что принимает эту должность временно, до конца года. Политическое обещание выполнено.

Более того, в своем мартовском Послании Глава государства предложил закрепить в Конституции норму, что на период осуществления своих полномочий Президент страны не должен состоять в политической партии.

Таким образом, Президент, не дожидаясь внесения изменений в Конституцию, начал практическую реализацию инициированных им политических реформ.

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