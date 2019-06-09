Общество
Амангельды Таспихов проголосовал на выборах Президента РК
Кандидат в Президенты РК от Республиканского объединения профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Казахстан»" Амангельды Таспихов проголосовал на выборах, передает Kazpravda.kz
.
Кандидат вместе с супругой пришел на избирательный участок №111 в Национальной академической библиотеке РК.
Амангельды Таспихов живет в Уральске, но в связи с предвыборной агитационной работой он проголосовал в столице.
Отметим, голосование
на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00 часов. В день выборов по всей стране и за рубежом будут работать 9 967 избирательных участков.
Результаты экзит-полов в рамках внеочередных выборов Президента РК будут опубликованы
после завершения голосования.