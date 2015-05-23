Аману Тулееву пророчат победу на губернаторских выборах с показателем 99,9%

Глава Республики Алтай Александр Бердников уверен, что выборы губернатора Кемеровской области, которые пройдут 13 сентября этого года, станут очередным политическим триумфом Главы Кузбасса Амана Тулеева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Сибинфо
". Об этом господин Бердников заявил в пятницу на сессии республиканского парламента во время своего отчета перед депутатами о проделанной работе за год. При этом Глава Алтая предположил, что Тулеев получит поддержку почти 100% голосующих на выборах.
Речь о перспективах кузбасского руководителя на грядущих выборах зашла в контексте вопроса о сотрудничестве Кемеровской области и Республики Алтай.
"В целях развития межрегионального сотрудничества в Кемерове состоялось подписание соглашения между администрацией Кемеровской области и правительством Республики Алтай о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, мы с Аманом Гумировичем договорились о развитии транспортной инфраструктуры, в частности, о совместном содержании дороги Таштагол – Турочак, сейчас идет подготовительная работа по реализации этого соглашения", – заявил Бердников.
Далее он напомнил, что Кузбасс в сентябре ждут губернаторские выборы, и отметил: "Аман Гумирович идет на выборы, я думаю, что он, безусловно, победит, как и Назарбаев, (Президент Казахстана – "Сибинфо")
с показателем 99,9%. Пожелаем ему успехов в его работе и в нашем дальнейшем сотрудничестве".
Напомним, что в настоящее время Аман Тулеев находится в статусе временно исполняющего обязанности главы Кузбасса. Его полномочия как губернатора завершились в апреле этого года. Однако Президент России Владимир Путин назначил Амана Тулеева исполнять обязанности главы региона до сентябрьских выборов.
Очевидно, что таким образом Кремль дал "добро" на участие Тулеева в избирательной кампании.